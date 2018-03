Anzeige

Throwing it way back with this! Thank you for all the love, I am so blown away. X #TBT Ein von @adele gepostetes Foto am 29. Okt 2015 um 5:42 Uhr

When you dress as the yellow teletubby for Halloween, but it's before Teletubbies got huge so all the kids at school ask you why you're dressed as a yellow pregnant alien. Ein von Taylor Swift (@taylorswift) gepostetes Foto am 28. Okt 2015 um 15:09 Uhr

Ready to the show..How about the hairdo?? hahahaha #tbt #1992 #greatmemories 👯🎤😂 Prontas para o show!!! Que tal o meu cabelo? hahahaha #paquitas #bonstempos Ein von Gisele Bündchen (@gisele) gepostetes Foto am 10. Jul 2014 um 9:03 Uhr

There's no buddy like a brother! 👊😉👍 #FamilyFirst #BigBrother #Mutlu #childhood #ThrowbackThursday #tbt Ein von Mesut Özil (@m10_official) gepostetes Foto am 12. Mai 2016 um 8:48 Uhr

#swag #baller #bitchez #paper Ein von @maisie_williams gepostetes Foto am 9. Jun 2014 um 9:54 Uhr

#beaboy #playboy #football Ein von Robbie Williams (@robbiewilliams) gepostetes Foto am 13. Mai 2016 um 3:00 Uhr

#tbt to summer 2010 when I forced my mom to take a photo of me that I could "casually" text to the dude I liked. He didn't respond so now I'll share it with 2.1 million people. Live a little! Ein von Lena Dunham (@lenadunham) gepostetes Foto am 29. Okt 2015 um 22:24 Uhr

My father fought for gender and race equality his whole short life. He saw the power in women and fostered many to success. I'm in for equality, are you? Pass it on. #LeanInTogether Ein von Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) gepostetes Foto am 5. Mär 2015 um 8:58 Uhr

Barack and Michelle. #ThrowbackThursday #TBT #NoFilter Ein von First Lady Michelle Obama (@michelleobama) gepostetes Foto am 11. Jul 2013 um 12:45 Uhr

#tbt When you're 13... hanging with your first crush and you're trying to play it cool. #wheresmydeodorant Ein von Nick Jonas (@nickjonas) gepostetes Foto am 12. Nov 2015 um 21:40 Uhr

@tishcyrus GIVING it Ein von Miley Cyrus (@mileycyrus) gepostetes Foto am 4. Jun 2016 um 15:10 Uhr

A little #StefanieGraf... Ein von Andre Agassi (@agassi) gepostetes Foto am 5. Mär 2015 um 10:44 Uhr

Congrats To The Graduating Class Of 2016! #throwbackthursdays Ein von Hugh Jackman (@thehughjackman) gepostetes Foto am 26. Mai 2016 um 4:30 Uhr

Anzeige

»Ich war so ein süßes Kind!«Die Sängerin Adele zeigt uns den Klassiker der #TBT (Throwback Thursday)-Posts: das niedliche Kindheitsfoto.Früher bewahrte man seine alten Fotos im Schuhkarton auf (wo sie verknicken und ausbleichen). Heute speichert man seine Fotos für die Ewigkeit auf Instagram (wo sie nicht nur Tante Anna und Onkel Herbert süß finden, sondern zwei Millionen Fremde auch.)»Ich war kein so süßes Kind!«Die Sängerin Taylor Swift, die gerne unvorteilhafte Kindheitsfotos postet.Trendsetter haben es schwer. Swift schreibt zu dem Foto: »Wenn du dich zu Halloween als gelber Teletubby verkleidest bevor Teletubbys bekannt waren - und dich alle Kinder an der Schule fragen, warum du als gelber, schwangerer Alien verkleidet bist.«»Meine Frisur war früher furchtbar« (auch bekannt als »Das 80er-Jahre-Foto«)Das Model Gisele Bündchen (2 v.li.). Sie schreibt dazu: »Bereit für die Show. Wie findet ihr meine Frisur? hahahah«.Jeder, wirklich jeder, hatte in der Pubertät eine seltsame Frisur.»Ich liebe meine Geschwister«Den Fußballer Mesut Özil und seinen großen Bruder.Die Özils waren große Fans der Farbe Gelb. Und es gab auch schon vor Zeiten des Handyfotos unscharfe Famlienfotos.»Ich sehe immer noch genauso aus wie damals«Die Schauspielerin Maisie Williams (Game Of Thrones).Manche Menschen finden ihren Stil schon als Fünfjähriger (Hallo, Philipp Lahm).»Früher war ich cooler«Der Sänger Robbie Williams, einst weltgrößter Frauenschwarm, heute etwas außer Form.Zum Hashtag #TBT passt auch gut der Hashtag #seufz.»Meine Jugendsünde«Die Schauspielerin Lena DunhamDunham hat im Sommer 2010 ihre Mutter gezwungen, dieses Foto zu schießen, dass sie dann »so ganz nebenbei«, wie sie schreibt, einem Jungen geschickt hat, den sie gut fand. »Er hat nie geantwortet. Also poste ich das Bild heute an 21 Millionen Follower. Genieße dein Leben!«»Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm«Jack mit seinem Vater, der Heavy-Metal-Legende Ozzy OsborneWenn dein Rockstar-Vater Fledermäusen den Kopf abbeißt, wirst du eher nicht Tierpfleger.»In Gedenken an...«Die Schauspielerin Gwyneth Paltrow und ihren früh verstorbenen VaterMan kann auch in kurzer Zeit ein Leben prägen. Paltrow schreibt: »Mein Vater hat für die Gleichberechtigung der Geschlechter und Rassen gekämpft. Ich bin für Gleichberechtigung, du auch? Gib es weiter an deine Kinder.«»Der Liebesbeweis«Michelle und Barack Obama#TBT-Fotos sind romantischer als ein Blumenstrauß.»Meine erste große Liebe«Der Sänger und Schauspieler Nick Jonas, der dazu schreibt »mit 13 beim Versuch cool zu wirken neben meinem ersten großen Schwarm #woistmeindeodorant« (die junge Dame ist übrigens Miley Cyrus).Es lohnt sich Fotos verflossener Lieben aufzuheben.»Meine Mutter ist die Schönste«Die Sängerin Miley Cyrus neben ihrer Mutter.Es gab mal eine Zeit, in der Miley Cyrus Fotografen nicht mochte.»Ich war immer schon ein Star«Die Ex-Tennisspielerin Steffi GrafMan hätte auch gegen die zehnjährige, fünfjährige oder zweijährige Steffi Graf keine Chance auf dem Tennisplatz gehabt.»Ich war übrigens auch super in der Schule«Den Schauspieler Hugh JackmannKrawatten gingen früher bis zu den Knien.