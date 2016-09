Anzeige

Dr. Dr. Rainer Erlinger Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann schreiben Sie eine E-Mail an gewissensfrage@sz-magazin.de

Ihre Nachbarn können von Glück reden, dass Sie kein neues Fahrrad oder ein paar Bücherregale brauchen. Sondern lediglich etwas so Kleines wie eine Hülle für einen Tablet-Computer, die vielleicht sogar in einen Briefumschlag passt - sich also leicht lagern lässt bei Ihren netten Nachbarn, die offenbar laufend Sendungen für Sie annehmen und nicht nur gelegentlich. Sonst würden Sie vermutlich nichts vor Ihrer Abreise bestellen auf die Gefahr hin, dass es nach Ablauf der Lagerungsfrist bei der Post wieder zurückgesendet wird, bevor Sie aus dem Urlaub zurück sind.Die entscheidenden Begriffe für die Antwort haben Sie selbst verwendet: Sie finden es »vorteilhaft«, das erledigt zu haben, und das Aufbewahren für die Nachbarn »zumutbar«. Ihre Nachbarn haben mit Ihrer Bestellung im Grunde überhaupt nichts am Hut, sie erweisen Ihnen lediglich einen Gefallen. Und dennoch gestalten Sie das Ganze so, dass ein Vorteil auf Ihrer Seite liegt und ein – wenn auch kleiner – Nachteil auf der Seite Ihrer Nachbarn.Es geht hier nicht so sehr darum, dass Ihre Nachbarn durch die Sendung tatsächlich unzumutbaren Belastungen ausgesetzt wären – man kann ein kleines Paket im Rahmen der Nachbarschaftshilfe auch mal eine Woche aufbewahren –, sondern um die Haltung, die dahintersteht. Gerade dann, wenn man häufiger einen Gefallen erwiesen bekommt, ist es wichtig, darauf zu achten, diesen nicht als automatisch gegeben, als selbstverständlich anzusehen, sondern immer wieder als etwas Besonderes, auf das man keinen Anspruch hat. Dass man jemandem einen Gefallen häufiger erweist, lässt ihn durch die Macht der Gewohnheit von Mal zu Mal kleiner erscheinen. Das täuscht aber, in Wirklichkeit wird er jedes Mal größer. Und das sollte man sowohl in puncto Dankbarkeit als auch in seinem Verhalten berücksichtigen.