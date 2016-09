Anzeige

Anzeige

Dr. Dr. Rainer Erlinger Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann schreiben Sie eine E-Mail an gewissensfrage@sz-magazin.de

»Wer schläft, sündigt nicht«, lautet ein Sprichwort, und das passt hier. Nicht, weil es um Schlafgelegenheiten geht. Sondern weil Ihr Bekannter quasi geschlafen und dabei einen Fehler gemacht hat. Sogar einen größeren. Ich weiß nicht, ob man schon von einer Internet-Kardinalsünde oder gar -Todsünde sprechen könnte, wenn jemand ungesichert Geld überweist, aber eine lässliche Sünde ist es eher nicht.Diese vielleicht etwas komisch wirkenden Überlegungen haben durchaus Auswirkungen auf die Beantwortung Ihrer Frage. Denn wer für einen Schaden aufzukommen hat, hängt, speziell wenn mehrere beteiligt sind, auch davon ab, wie groß die Fahrlässigkeit – um nun endlich die Sündenmetaphorik zu verlassen – war, die zu dem Schaden geführt hat. Und die war hier tatsächlich nicht unbeachtlich. Ihr Bekannter hat elementare Vorsichtsmaßnahmen bei Buchungen im Internet außer Acht gelassen, und das spräche dafür, dass er für den Schaden auch geradestehen muss.Allerdings habe ich das Sprichwort »Wer schläft, sündigt nicht« nicht aus Lust am Wortspiel hier eingeführt, sondern um etwas Entscheidendes zu zeigen: Einen Fehler können nur die begehen, die etwas machen, nicht aber die, die nichts tun, also schlafen, die anderen machen lassen und selbst von den Ergebnissen profitieren.Wer in einer Gruppe eine Aufgabe einem Einzelnen überträgt, sollte auch mit dafür einstehen, wenn derjenige einen Fehler macht. Ein besonders grober Fehler mag zu Abweichungen von diesem Grundsatz führen, diese Überlegung wird hier aber spätestens dadurch gestoppt, dass es sich um Freunde handelt. Freunde sollten nicht anfangen, wechselseitig Fehler zu bewerten, sondern zusammenhelfen, wenn etwas schiefgelaufen ist, sich hier also den Schaden teilen.