12. März 1968 in HamburgSchauspielerStudium der Literatur- und Theaterwissenschaften (abgebrochen), SchauspielstudiumMenschlichIm deutschen Feuilleton lassen sie nichts unversucht, um die richtige Schublade für Bjarne Mädel zu finden. Und trotzdem will es, wie bei allen außergewöhnlich begabten Künstlern, nicht so recht klappen mit dem Einsortieren. Der lustigste Schauspieler Deutschlands? Ja schon, wäre da nicht die Melancholie im Blick, die unbedingte Ernsthaftigkeit selbst in den klamaukigsten Momenten als Berthold »Ernie« Heisterkamp in Stromberg. Der liebenswerte Trottel? Schließlich sind weder Ernie noch der Tatortreiniger Schotty oder der Dorfpolizist Dietmar Schäffer aus der Krimiseriebesonders geschickt oder elegant. Trifft’s aber auch nicht, weil alle miteinander durch unscheinbarste, aber präzise Gesten ihre Tiefe und Tragik offenbaren. Das sind keine Trottel, merkt man dann, auch keine Verlierer, das sind ja Menschen, richtige Menschen. Mädel gibt in jeder Figur etwas von sich selbst preis, mal durch Direktheit, mal durch Unsicherheit, ohne – wie manche Schauspieler das gern machen – sich selbst zu spielen. »Das hieße ja, dass ich ein richtig schlechter Schauspieler bin«, sagt er. Dass er das definitiv nicht ist, stellt Mädel gerade wieder an der Seite von Julia Jentsch unter Beweis, im Drama, das am 22. September in die Kinos kommt.