Ja. Wir kennen uns seit 1984 und fingen vor sieben oder acht Jahren an, uns häufiger zu sehen. Wir genießen es sehr, einander Gesellschaft zu leisten.Es gibt niemanden, der mich so gut kennt wie er. Und es gibt niemanden, der ihn so gut kennt wie ich. Ich glaube sogar, dass wir einander besser kennen als uns selbst. Es ist eine wahrhaft erhellende Erfahrung, einer anderen Person echten Einblick in das eigene Wesen zu gewähren. Manchmal kommen dabei Sachen zum Vorschein, von deren Existenz man selbst gar nichts geahnt hatte. Deshalb glaube ich, dass man sich allein durch die Augen eines anderen wirklich erkennen kann.Wir waren in dieser Hinsicht beide nicht sonderlich erfolgreich. Unsere jetzige Beziehung ist für uns die längste, die wir je hatten.Ich auch!Es stimmt, er hat diesen Ruf, aber tatsächlich ist er vor allem humorvoll und witzig. Warten Sie's ab, Sie werden es merken.Nein, eher schärfer, intensiver. Er hat keine Zeit zu verlieren und arbeitet sehr konzentriert an den Dingen, die er noch erledigen möchte. Leider führt das dazu, dass er nicht besonders viel Muße für Kontakte hat. Wir verbringen Zeit mit unseren Familien, mit seinen Kindern und seinem Enkel. Aber wir gehen nicht auf Partys und haben auch keinen großen Freundeskreis. Eigentlich arbeiten wir meistens. Ein sehr einfaches Leben.Wir sind beide Sauberkeitsfanatiker. Wenn nicht alles blitzblank ist, können wir nicht arbeiten. Wir sind uns so ähnlich, dass es manchmal schon unheimlich ist.Er hat mir jeden Morgen das Frühstück gemacht, bis er versuchte, mir diesen komischen grünen Protein-Trunk nahezubringen, den er trinkt. Jetzt macht er mir morgens nur noch die Eier. Das mag ich sehr an ihm.Ja, wie ganz normale Leute. Wir singen seine alten Lieder, wie »Sisters Of Mercy« oder »Bird On The Wire«. Um nicht einzurosten, übt er viel Gitarre. Es steht auch ein Synthesizer herum, sodass ich spontan mitspielen kann, wenn ich möchte. Und manchmal, wenn Freunde zu Besuch kommen, singen wir nach dem Essen.Hallo, ich heiße Leonard.Ihre Kochkunst!Ja, sie kocht unwiderstehlich gut, auf indisch-hawaiianische Art.Ich habe erzählt, dass du tolle Frühstückseier machst.Ich kann nur ganz simple Gerichte zubereiten. Ich habe zwei Kinder großgezogen und die mussten etwas zu essen bekommen, also habe ich kochen gelernt. Aber eigentlich interessiere ich mich nicht dafür, im Gegensatz zu Anjani, die einen geschulten Gaumen hat. Auch musikalisch habe ich einen sehr, sehr einfachen Geschmack.Das mag sein, aber damals sprach ich für jeden Mann. Inzwischen habe ich kein Interesse mehr an den Frauen.Doch, er sagt die Wahrheit.Frauen interessieren mich nur noch am Rande. Ich bin schon oft tief enttäuscht und aufs Gründlichste erniedrigt worden.ist mir noch gar nicht aufgefallenJa, wir sind glücklich. Aber haben wir eine Beziehung? Ich glaube, was wir haben, ist besser als eine Beziehung.Hm, da muss ich nachdenken.Wir mögen es nicht nachzudenken! Haben Sie keine einfacheren Fragen?Ich hoffe, dass jeder Mensch seine innere Kraft entdeckt, wenn er älter wird.Los, wir schlagen ihn tot!Ich werde älter und Leonard ist zum Glück –bald tot– der Nutznießer dieses Prozesses. Und gleichzeitig spornt er mich immer wieder an, meinen Weg weiterzugehen.Ich muss noch mal auf das Wort »Beziehung« zurückkommen, das Sie gerade erwähnten. Meines Erachtens hat dieser Ausdruck einen bedrohlichen, geradezu sinistren Beigeschmack. Alle arbeiten an ihrer Beziehung, diskutieren ständig darüber, das kann sicherlich nur Kummer hervorrufen. Was wir beide haben, ist besser - es gibt kein Wort dafür.Besser als Liebe. Auch die Liebe ist in Verruf geraten.Stimmt, deshalb haben wir die Liebe ja abgeschafft.Gedächtnisschwund!Mit Gedächtnisschwund und dem Willen zu vergeben kommt man schon sehr weit. Am weitesten aber kommt man mit Güte.Es ist wunderbar, eine Beschäftigung zu haben, die uns beide begeistert und in der wir den jeweiligen Beitrag des anderen respektieren. Anjani überrascht mich immer wieder mit ihren musikalischen Ideen. Auf die Qualität der Songs, die sie für das Albumunter Verwendung einiger meiner Textfragmente geschrieben hat, war ich in keinster Weise vorbereitet. Und es ist wirklich sehr angenehm, von jemandem, den man lange kennt, nach all den Jahren noch überrascht zu werden.Sie sind herrlich zu singen. Leonard ist ein außergewöhnlicher Songschreiber, weil er zuallererst Dichter ist; seine Liedtexte lesen sich wie Gedichte. Er hat die wunderbare Gabe, Bilder gegenüberzustellen, die man normalerweise nie zusammenbringen würde. So ergeben sich scharfe, eindrückliche, nahezu magische Wortpaarungen.beginnt zum Beispiel mit den Zeilen: »There's perfume burning in the air / Bits of beauty everywhere / Shrapnel flying, soldier hit the dirt.« Im Lied werden also gleich am Anfang Worte wie »Parfum« und »Schönheit« zu »Schrapnell« und »Schmutz« in Beziehung gesetzt. Für mich ist das die Beschreibung eines sehr ursprünglichen, essenziellen Gefühlszustands.Der einzige Weg, diese Songs zu interpretieren, besteht für mich darin, sie nicht zu interpretieren, sondern sie dem Publikum nur vorzulegen, sodass jeder Hörer seine eigenen Gedanken und Erfahrungen einblenden kann. Das ist für mich das Großartige an Leonards Werk: Es ist so universell, vielschichtig und tief, dass jeder, wo auch immer er im Leben steht, einhaken und sagen kann: Jawohl, er spricht direkt zu mir.Ganz bestimmt nicht!Weil ich unserer Verbindung dann vielleicht einen Namen geben müsste – und das möchten wir nicht. Vielleicht ginge es, wenn ich ausgesprochen mehrdeutige Metaphern wählte. Andererseits glaube ich, dass es keine Worte gibt, die mehrdeutig genug sind, um das zu beschreiben, was wir haben.Davon habe ich gelesen. Und meine Plattenfirma hat mir dasselbe mitgeteilt. Aber ich verspüre keine Eile und keine Neigung, mich zu übereilten Entscheidungen hinreißen zu lassen. Ich bin jetzt 72 und werde die Platte wohl fertig bekommen, bevor ich 80 bin.In einer sehr zuverlässigen Quelle - ich glaube, es war die Zeitschrift Time - habe ich gelesen, dass die Gehirnzellen, welche Sorgen und Furcht auslösen, im Alter absterben. Leider sterben auch viele andere Gehirnzellen, aber egal. Auf jeden Fall führt der Verlust der Sorgen-Zellen dazu, dass man ein sehr viel friedlicheres Leben als vorher führt, ganz unabhängig davon, ob man auch auf spirituellem Weg versucht hat, seinen Frieden zu finden. Ich glaube, genau das ist mir passiert. Das und der Gedächtnisschwund, den ich Ihnen ja schon vorhin als Methode der Lebensbewältigung empfohlen habe. Dank dieser beiden Vorgänge habe ich mein Zeitgefühl komplett verloren. Von mir aus können wir also noch ewig weiterreden.