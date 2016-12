6. Dezember: Dunkle Kräfte

Anzeige

Vorname:



Nachname:



E-Mail:



Telefon:



→ Absenden



Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist der 06.12.2016 23:59.

Anzeige

Zu den seltsamsten Ereignisse des an seltsamen Ereignisse reichen Jahres 2016 gehören sicherlich die so genannten Killerclowns. Also als gruselige Clowns verkleidete Menschen, die erst in den USA und später auch in Deutschland böse Streiche spielten - und vereinzelt sogar Straftaten begingen. Das Phänomen artete so aus, dass sich selbst Stephen King, Erfinder des Urtyps aller Horrorclowns, »Es« aus seinem gleichnamigen Roman von 1986, genötigt sah, auf seinem Twitter-Account zu schreiben: »Hey, guys, time to cool the clown hysteria - most of em are good, cheer up the kiddies, make people laugh.«Mit seiner jüngsten Romanfigur muss sich Stephen King keine Sorgen um Nachahmer machen, das Böse tritt in » Mind Control « nämlich in Form des im Koma liegenden Brady Hartsfield auf, der ungeahnte dunkle Kräfte in sich hat. Wir verlosen mit der Verlagsgruppe Random House zwei Bücher, die vom Meister selber unterschreiben wurden.