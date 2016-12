7. Dezember: ein Matt-Ratzen-Tipp

Anzeige

Bei der Wahl des Hotels darf man Hollywood-Stars gerne vertrauen, die buchen gerne fünfsternig und in Bestlage. Das » Hotel de Rome « etwa liegt grob gesagt zwischen Reichstag, Hackeschem Markt und Museumsinsel, also ziemlich gut mittendrin. Die Betreiber sagen dazu »ein architektonisches Juwel in einzigartiger Lage am historischen Bebelplatz«. Fehlt noch der Filmstar, dem sie vertrauen können: Oscar-Gewinner Matt Damon hat hier während der Dreharbeiten zu »Jason Bourne« gewohnt und (das unterstellen wir ihm jetzt mal ungefragt) sich sehr wohl gefühlt nach langen Arbeitstagen voller Verfolgungsjagden, Stunts und Kampfszenen. Zum DVD- und Blu-ray-Start des mittlerweile schon fünften Teils der Bourne-Reihe am 09. Dezember verlosen wir zwei Übernachtungen inklusive Frühstück im »5-Sterne Superior Hotel de Rome«. Für das passende Agentenfeeling gibt es außerdem noch Tickets für das Deutsche Spionagemuseum in Berlin.