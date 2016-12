Anzeige

Vorname:



Nachname:



E-Mail:



Telefon:



→ Absenden



Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist der 10.12.2016 23:59.

Anzeige

Dieser Tage durch deutsche Innenstädte zu bummeln, kann, akustisch gesehen, ziemlich anstrengend sein. Oder wie empfinden Sie es, in Dauerschleife von, süßlichen Geigen und Schlittenglöcklein berieselt zu werden? Falls Sie sich nach einem akustischen Rückzugsort sehnen, nach klarem Sound trotz Außenbeschallung und das nicht etwa mit riesigen Kopfhörern, die kaum über die Wintermütze passen, haben wir heute etwas für Sie: Wir verlosen die SE846 Sound-Isolating-Ohrhörer von Shure mit integriertem Subwoofer – einzigartig für In-Ears. Genauso gut wie gegen Weihnachtsgedudel helfen die Ohrhörer übrigens gegen lärmende Kinder am Strand oder ein lautes Sommer-Gewitter. Sie werden also das ganze Jahr über Freude daran haben.