Historische Vergleiche sind immer heikel. Eines ist aber sicher: Hätten Maria und Josef damals in Bethlehem den Kinderwagen Britax Go Big zur Verfügung gehabt, wären die ersten Wochen des kleinen Jesus sehr viel entspannter und weniger ruckelig verlaufen.Die Besonderheit des Go Big: Er kann sich gut in Innenstädten sehen lassen, ist aber gleichzeitig geländegängig – mit Federung und besonders großen Vorderrädern aus Gummi, die mit Schaumstoff gefüllt und dadurch nicht anfällig für Pannen sind.Je nach Bedarf können Eltern die Sitzeinheit des GO BIG vorwärts- oder rückwärtsgerichtet einsetzen und Kinder bis zu einem Gewicht von circa 17 Kilogramm transportieren - sitzend oder liegend. In dem Korb des Kinderwagens lassen sich bis zu 10 Kilogramm verstauen, die mit Hilfe der verstellbaren Seitenteile geschützt sind. Ausflüge zum Spielplatz und Einkäufe lassen sich damit beispielsweise problemlos verbinden.