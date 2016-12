Anzeige

Die Grills verfügen über ein Gourmet-BBQ-System-Grillrost aus Edelstahl, für den Weber verschiededene Einsätze im Angebot hat: Dutch Oven, Pizzastein, Sear Grate (für Steaks), Hähnchenhalter und Wok (in dem Sie übrigens auch Glühwein wärmen können). Es ist also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch möglich, auf dem Grill ein komplettes Weihnachtsmenü samt Mitternachtspizza zuzubereiten (und dann wissen Sie auch gleich, was Sie sich noch zu Weihnachten wünschen können).Hinzu kommt ein extragroßer Aschetopf, der sich mit einem Handgriff bedienen lässt, sowie die optimierte Positionierung des Lüftungsschiebers – um die Temperatur im Innern des Grills noch präziser zu bestimmen – und zwei Holzkohlekörbe aus aluminiumbeschichteten Stahl.Zum Gewinn gehören außerdem ein Grillbesteck-Set und das Buch Weber's American BBQ.