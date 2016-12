Anzeige

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist der 17.12.2016 23:59.

Hinter dem heutigen Türchen unseres Adventskalenders stecken Theaterkarten. Aber nicht für eine Vorstellung – sondern für so viele, wie Sie möchten.Wir schenken Ihnen eine Theaterflatrate: lebenslang freien Eintritt ins Metropoltheater in München für eine Person. Die Flatrate kostet (normalerweise) einmalig 1.000,- Euro und berechtigt den Inhaber, ein Leben lang so oft er möchte Vorstellungen des Metropoltheaters zu besuchen (nach vorheriger Reservierung per Telefon oder Email). Die Flatrate muss abends an der Abendkasse vorgezeigt werden und ist nicht übertragbar.Das von Presse und bei Festivals mehrfach ausgezeichnete Metropoltheater besteht seit 1998 und hat seinen Sitz im »Alten Kino Freimann« mit original erhaltener 50er-Jahre-Ästhetik. Weit über die Grenzen Münchens hat es sich einen Namen gemacht mit poetischen und bilderstarken Inszenierungen – und Stücken zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen. Auf dem Spielplan stehen sich unter anderem »The Black Rider« von Tom Waits und Ferdinand von Schirachs »Terror«.Für Sie heißt das: Sie müssen nur noch vom Sofa aufstehen, Schuhe anziehen und nach Freimann fahren. Für den Rest ist gesorgt.