7. März 1979 in TiflisGeigerinMusikhochschule in Hamburg und MünchenGanz schön mutigLisa Batiashvili ist deutlich jünger als ihre beste Freundin, man sieht die beiden kaum ohne einander. Auch zu unserem Fototermin kommen sie gemeinsam, die Geigerin und ihre Geige, eine Guarneri del Gesù aus dem Jahr 1739, es ist das Jahr, in dem Händels Oratoriumin London uraufgeführt wurde, zehn Jahre danach wurde ein Mann namens Goethe geboren. Lisa Batiashvili gehört nicht nur zu den ganz großen Solistinnen unserer Zeit, sie äußert sich auch immer wieder furchtlos zu politischen Themen. Sie trat auf dem Maidan in Kiew auf und spielte im September 2014 bei einem Konzert in Rotterdam eine bemerkenswerte Zugabe: das Proteststück– während neben ihr der Dirigent und Putin-Befürworter Waleri Gergijew verdutzt dreinschaute. Batiashvili war zwei, als sie die Geige zum ersten Mal in die Hand nahm, vier, als sie das erste Mal auf der Bühne stand, und zwölf, als sie aus Georgien nach Deutschland kam. »Ich wurde offen begrüßt«, sagt sie, »nicht überschwänglich, aber freundlich.« Inzwischen lebt sie mit ihrem Mann, dem französischen Oboisten François Leleux, und ihren zwei Kindern in München. Ihr neues Album mit Violinkonzerten von Tschaikowsky und Sibelius ist vor Kurzem erschienen.