Jan Stremmel Auf welches Lied können sich gerade alle einigen? Warum? Und was ist das Besondere daran? In dieser Kolumne besprechen Jan Stremmel und Max Fellmann jede Woche die Hits der aktuellen Single-Charts. Jan Stremmel ist von Hitparaden fasziniert, seit er sie als Kind im Autoradio seiner Eltern hörte: immer Freitagabend auf der Heimfahrt vom Judo-Training. Für Platz drei bis eins blieb er häufig noch eine Viertelstunde im geparkten Auto sitzen.

Ich glaube eher, es gibt grad sehr wenig Rap aus München. Und Münchner Gangsta-Rap gab’s sowieso noch nie. Da füllt der Boazn-Kini natürlich eine große Lücke.Welcher denn sonst? Das ist ja das Problem, das bayerische Rapper grundsätzlich haben: Worüber rappen? Es gibt hier eigentlich kein echtes Problem. Deshalb klingt bayerischer Hip-Hop immer wie eine Persiflage, auch wenn er ernst gemeint ist. Es geht immer nur ums Trinken und Ausgehen.Klar, das ist jemand, der sein Territorium gegen Yuppies verteidigen muss. Ich habe überlegt, wie man Gangsta-Rap auf Bayerisch übersetzen und dabei möglichst ernstnehmen kann. Da bin ich bei dieser Kunstfigur gelandet, die jeden Tag an ihrem Tresen sitzt, grantelt und auch gerne mal zulangt.Es ist ein rundum ehrliches Arbeiterviertel, das wie viele andere darunter leidet, dass es brutal gentrifiziert wird. Die Boazn-Kultur leidet darunter ganz besonders. Es gibt ja leider immer weniger Perlen wie die »Bar No.1 Bistro« aus dem Video, wo die Decke so kunstvoll mit Folie abgehängt ist und tatsächlich jeden Tag die gleichen Leute hocken.Nein, grundsätzlich reagiert man in Boazn sowieso auf fast alles mit einem typisch bayerischen: »Wurscht«.Ach, natürlich fühlen sich irgendwelche Leute jetzt wieder auf den Schlips getreten. Manche sagen, es gäbe viel bessere bayerische Rapper als mich. Aber erstens ist das ja keine Verarschung, ich schätze Hip-Hop sehr. Und zweitens gehört der Beef halt nun mal zum Rap dazu. Und drittens würd’ ich persönlich mich mit dem Boazn-Kini und seiner Gang auch lieber nicht anlegen.Aufkleber der TSV-1860-Ultras auf Münchner Pissoirs.Niemand (Download ist umsonst), aber teilen tut es offenbar heute jeder Münchner mindestens einmal.Zwecks Multiplikation der Hörerzahl: Untertitel auf Hochdeutsch