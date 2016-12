Anzeige

Till Raether ist freier Journalist und Buchautor in Hamburg. Zu Beginn seiner Laufbahn schrieb er in einer großen Publikumszeitschrift einen Artikel über Sexualfantasien unter dem Pseudonym »Dirk Meinerstedt«. Für diesen Kalauer leistet er jetzt hier Abbitte. Diese Kolumne schreibt er im Wechsel mit Alena Schröder.

In einem Artikel für die Fachzeitschriftbeschreibt Michael C. Seto, Forschungsdirektor der Royal Ottawa Health Care Group, einige vernachlässigte Formen von sexueller Orientierung. Vor allem interessiert sich Seto für so genannte Chronophilien. Das sind sexuelle Orientierungen, die sich auf bestimmte Altersgruppen beziehen. Seiner Ansicht nach ist dies ein Forschungsgebiet, auf dem in Zukunft wichtige neue Erkenntnisse zu erwarten sind. Besondere Aufmerksamkeit erregt haben seine Ausführungen über »Mesophilie«, ein Wort, das der Wissenschaftler neu geprägt hat: Es bedeutet, dass jemand sexuell interessiert ist an »Erwachsenen mittleren Alters, peri-menopausal oder peri-andropausal, von vierzig bis Ende fünfzig«, wobei »peri« so viel bedeutet wie »rundum«, und »andropausal«, dass Männer einfach alles nachmachen müssen.Bisher ist die Mesophilie fast völlig unerforscht. Wie, zum Beispiel, sähe erotische Literatur für diese Zielgruppe aus? Abgesehen von? Möglicherweise folgendermaßen: