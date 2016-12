Anzeige

17.Juni 1936 in Nuneaton, WarwickshireFilmregisseurJurastudium in OxfordDer UnbeugsameWährend sich nun alle gegenseitig beschuldigen, den Verlierern der Globalisierung und des Neoliberalismus nicht zugehört, sondern sich über sie erhoben zu haben, kommtins Kino, der neue Film von Ken Loach. Brite, Jurist, Sozialist, linker Utopist und Spezialist für soziale Dramen. Fürsprecher der Abgehängten, der Zukurzgekommenen. Drehen heißt kämpfen, das ist seine Haltung seit vierzig Jahren. Und sie hat ihm schon sehr geschadet: In der Thatcher-Ära wurden seine Filme nicht gezeigt. Erst im Alter kam der Erfolg, zweimal in den vergangenen zehn Jahren gewann Ken Loach die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes – zuletzt im Sommer mit. Der Zimmermann Daniel Blake ist ein redlicher Bürger, er hat sein Leben lang gearbeitet und seine Abgaben gezahlt, er hat seine Frau gepflegt und seine gute Laune behalten, trotz der bescheidenen Verhältnisse, in denen er lebt. Dann hat Blake einen Herzinfarkt, seine Ärztin sagt, er dürfe eine Weile nicht arbeiten. Wie er dann an den Behörden, die das soziale Netz des Landes repräsentieren, scheitert, erzählt der Film, der in vier Kategorien für den Europäischen Filmpreis nominiert ist. Am Samstag wird er in Breslau vergeben.