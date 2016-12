Anzeige

Dr. Dr. Rainer Erlinger

Über die sogenannte Clublösung oder Solidaritätslösung, dass also nur diejenigen ein Spenderorgan bekommen oder zumindest bevorzugt werden, die sich selbst zur Organspende bereit erklärt haben, kann man sich streiten. Dafür spricht vor allem, dass diese Lösung sicherlich die Zahl der Organspendebereiten steigern würde. Dagegen spricht vor allem, dass es schwierig ist, medizinische Hilfe für einen vom Tod Bedrohten davon abhängig zu machen, ob er sich zuvor richtig verhalten hat.Das kann jedoch dahingestellt bleiben, denn Sie haben, wie Sie richtig schreiben, nicht die Möglichkeit, Ihre Organspende von dieser Voraussetzung abhängig zu machen. Sie können sich lediglich politisch oder in sonstiger Weise für diese Clublösung stark machen. Ansonsten bleibt Ihnen nur, die Organspende zu verweigern.Und obwohl ich dieses Trittbrettfahrerverhalten – Transplantate annehmen, aber selbst nicht gewillt sein zu spenden – verurteile, hielte ich es für falsch, wenn Sie deshalb nun auch nicht mehr bereit wären, Organe zu spenden. Mehr noch: Zu sagen, bevor meine Organe jemand bekommt, der selbst nicht spenden will, soll sie niemand bekommen, halte ich für inhuman. Das würde bedeuten, ein Prinzip über den Menschen zu stellen, die eigene Vorstellung von Gerechtigkeit und Vergeltung höher zu bewerten als das Überleben anderer. Noch dazu handelt es sich dabei um eine archaische Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Gerechtigkeit. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass dann auch diejenigen keine Chance bekommen, durch eines Ihrer Organe gerettet zu werden, die auch selbst bereit zur Spende sind.Den Ausschluss der Trittbrettfahrer über all diese Aspekte zu stellen, hat mir zu viel von Bestrafung und Vergeltung um jeden Preis. Ich halte das Gebot, anderen zu helfen, hier für eindeutig vorrangig.