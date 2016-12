Anzeige

Anzeige







Maria Hunstig ist Redakteurin beim Modefachmagazin Sportswear International. Sie hat schon Leute in Würde eine Warnweste tragen sehen und ist deshalb überzeugt, dass Stil vor allem eine Frage der Haltung und des Kontexts ist. Diesem geht sie regelmäßig in dieser Kolumne auf den Grund.

Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Eine These, die drei Mittvierziger derzeit mit aller Kraft zu widerlegen versuchen. Bastiaan Ragas, Eloy de Jong und Lee Baxter, drei von vier Mitgliedern der 90er-Jahre-Boyband Caught in the Act, befinden sich derzeit auf Comebacktour durch Deutschland.Einer fehlt, aber ansonsten ist eigentlich alles wie früher: Die Tour heißt »Love Is Everywhere«, benannt nach dem größten Hit der Band von 1994, die Jungs singen neue Versionen ihrer alten Schmachtfetzen, also zum Beispiel die Single »Love Is Everywhere 2016«, führen eine jazztanzartige Synchronchoreografie aus – und tragen Partnerlook: komplett identische silberne Collegejacken, Bandshirts mit funkelnder »Love«-Applikation und schwarze Röhrenhosen. Fertig ist der Space-Drilling.Die Message: »Wir sind's!«. Das aufeinander abgestimmte Gruppenoutfit war ein essentielles Charakteristikum zahlreicher Boybands. Und davor auch schon bei Bands wie den Beatles (Pilzkopf und Hochwasser-Anzug), den Ramones (Lederjacke und zerschlissene Jeans) und sogar Kraftwerk (Klonoutfit auf dem Cover von Mensch-Maschine) ein beliebtes Stilmittel.Wobei die vollkommene Homogenität der Outfits, wie sie heute bei Caught in the Act zu sehen ist, früher eher die Ausnahme war. Die meisten Boybands hielten es mit einer Art »personalisierter Uniformierung«. Von zweifelhaften Produzenten am Reißbrett entworfen, hatte jedes Boyband-Mitglied eine bestimmte Rolle zu erfüllen – und war entsprechend gekleidet. Zum farblich einheitlich gehaltenen Gruppenoutfit trug der »Bad Boy« Feinripp-Unterhemd und Goldkette, während der »Erwachsene« im Rollkragenpullover seine Reife demonstrierte und der »Süße« mit Schmalzlocke und offenem Hemd den Hundeblick perfektionierte.Heute blickt das Publikum kritischer auf diese Art von Bands. Uniformierung ist dem Wunsch nach Individualität gewichen. Und dass Kleidungsharmonie in größeren Gruppen selten eine gute Idee ist, beweist jedes Foto einer Brautjungfernschar mit verschiedensten Körper- und Persönlichkeitstypen im gleichen fliederfarbenen Taftkleid. In den allermeisten Fällen wirken inszenierte Gruppenoutfits gewollt und dadurch immer leicht lächerlich – erst recht an hopsenden Mittvierzigern auf Gunstsuche.Boybands, Brautjungfern im fliederfarbenen Einheitskleid, Teilnehmern von Junggesell(inn)enabschieden und Mannschaftsfahrten, Tick, Trick und TrackGoldkettchen, Feinripp, leidendem GesichtsausdruckZusammen ist man weniger allein