Marke Eigenbau

»Reed«Als wir im Frühjahr dieses Jahres Zaha Hadid um ein DIY-Projekt baten, schlug sie uns einen Kerzenhalter aus weißen Röhren unterschiedlicher Länge vor. Ein paar Tage später erreichte uns die Nachricht von ihrem Tod. Ihre Mitarbeiterin Melodie Leung führte das Projekt fort. Aus dem Kerzenhalter ist nun eine elegante Vase geworden – auch aus Brandschutzgründen. Sie erinnert an Kirchenorgeln und spiegelt Hadids architektonisches Credo der fließenden Bewegung. Die Anordnung und Länge der Rohre können natürlich variiert werden.1 PVC-Röhren in Mattweiß (22, 35, 40 mm Ø) 2 Konserven-dosendeckel 3 PVC-Platte 4 Bleistift 5 Handsäge 6 Lineal 7 Sekundenkleber 8 Cutter 9 ReagenzgläserKosten: ca. 40 Euro Zeit: ca. 5 Stunden--------»Cardboard Fruit Bowl«Schon bei ihrem ersten Erfolg, dem aus Hunderten kleinen Holzstücken zusammengenagelten »Favela Chair«, bewiesen die Campana-Brüder, dass aus Alltagsmaterialien bestechendes Design werden kann. Das zeigt auch ihre Obstschale aus Wellpappe, die an ihre Karton-Kollektion von 1993 anknüpft. Die Schale für dassetzt sich nun aus kreisförmig aufgewickelten Pappstreifen zusammen, mit absichtlich gesetzten Zwischenräumen. Die konvexe Innenform entsteht durch nach außen hin breiter werdende Streifen. Eine einfache Idee - aber nicht von Pappe.1 Heißklebepistole und Patronen 2 Stift 3 Schere 4 Cutter 5 Wellpappe 6 Klebeband 7 LinealKosten: 5 Euro Zeit: ca. 60 Minuten---------»Biirkn«Anstoß für diese Leuchte gab die Begeisterung der italienischen Produktdesignerin Federica Capitani für ihre Kollegen aus der Modebranche: »Es ist erstaunlich, mit wie wenigen technischen Hilfsmitteln dort komplexe Formen entstehen. Denken Sie nur an die Drapierkunst der Haute Couture. Das wollte ich für meine ›Biirkn‹-Lampe nutzbar machen.« Als Stoff für den Lampenschirm wählte Capitani Filz, der mit Sprühstärke versteift wird. Der Schirm wird nach einem Schnittmuster zugeschnitten und mit wenigen Stichen zusammengenäht. Aufgehängt ist die Leuchte elegant am stromführenden Kabel. Die Farbe des Filzes sowie die Größe des Schirms sollten auf den Raum abgestimmt werden.1 Holzzuschnitt 2 USB-Steckdosenleiste 3 Beilagscheiben 4 Schrauben 5 Bohrer 6 Bohrschrauber 7 ggf. LackKosten: 40 Euro Zeit: ca. 90 Minuten------»Plaster/Mirror«»Es kommt drauf an, was man draus macht.« Mit diesem Slogan warb die deutsche Beton-Industrie früher um mehr Fantasie im Umgang mit ihrem Werkstoff. Wohl auch, um sich von dem vermeintlich menschenfeindlichen Baustil des Brutalismus zuvor zu distanzieren. Dieser Tischspiegel bringt das Kunststück fertig, sowohl brutal als auch elegant zu wirken, unkaputtbar und doch zerbrechlich. Das liegt vor allem daran, dass seine puren Linien im Kontrast zur Schwere seines Zementfußes stehen. Das allein macht ihn zu etwas Außergewöhnlichem, ganz gleich, ob man sich selbst darin erkennt.1 Filz (50 x 50 mm) 2 Schnittmuster 3 Leuchtmittel 4 Birnenfassung 5 2 Kupferrohre 6 Zollstock 7 Kabelbinder 8 Kupferringe 9 Stromkabel 10 T-Stück aus Kupfer 11 Schere 12 Zwirn und Nähnadel 13 Stift 14 Schraubendreher 15 Eisensäge 16 SprühstärkeKosten: 20 Euro Zeit: ca. 60 Minuten-------»AC/DC«Mit dem Wandel der Technik geht immer auch ein Wandel der Alltagsprobleme einher. Oder wer hätte vor 15 Jahren gedacht, dass die Allgegenwart stromhungriger Mobilgeräte im Haushalt neue Möbel hervorbringen muss? Dieser auf den ersten Blick rohe und simple Beistelltisch mit eingebauter (aber verdeckter) USB-Steckdosenleiste löst zum Beispiel das Problem mangelnder oder schlecht zugänglicher Wandsteckdosen, gerade in Altbauten. Das Tischlein ermöglicht nicht nur das Laden mehrerer Geräte gleichzeitig, sondern kaschiert auch jeden Kabelsalat. Die Maße des Tischs können nach Belieben angepasst werden. Und ja: Lackieren ist eine Option.1 Holz- oder MDF-Zuschnitt 2 Stichsäge 3 Schrauben/Nägel 4 Bohrschrauber 5 Eimer 6 Schnellzement 7 Spiegel 8 ggf. Farbe und RollerKosten: 15 Euro Zeit: ca. 20 MinutenFotoassistenten: Nadja Angermann und Sebastian Heindorff; Fotos: Brigitte Lacombe, Fernando Laszlo, Andrea Morgante, Mirjam Devriendt