Anzeige

Anzeige

Nicht, dass ich Alkohol als Weg zu Problemlösungen empfehle – doch als Teil eines Entspannungsrituals kann ein heißer Drink wohltuend wirken.Mein Vorschlag ist eine Kreuzung aus winterlichem Grog und sommerlichem 'Ti-Punch. Dieser 'Ti-Punch (Petit-Punch) ähnelt dem kubanischen Daiquiri. Nur stellen die Bewohner der frankophonen Karibikinseln für ihren Punch ganz einfach Rum, Limettenstücke, Zucker, manchmal Eis auf den Tisch, so dass sich jeder seinen eigenen Cocktail mischen kann. Der lokale »Rhum agricole« wird aus frischem Zuckerrohrsaft fermentiert und destilliert. Während für die meisten bekannten Rumsorten Melasse als Grundstoff dient.Bei allen Rezepten mit so wenigen Zutaten kommt es natürlich sehr auf die Qualität dieser Zutaten an. Deshalb ist der typisch friesische Grog für mich auch eher schwer zu genießen, der Rum ist meist zu schlecht. Dabei gibt es so tolle Rum-Brenner! Bei keiner anderen Spirituose bekommt man so gute Produkte für so wenig Geld. Nachdem ich 2016 die Kalamansi entdeckt und gleich zwei Mal eingesetzt habe, nämlich hier und hier , musste ich einfach probieren, wie sich die aromatischen kleinen Zitrusfrüchte für meine Cocktail-Idee eignen. Limetten sind natürlich auch gut, aber die Kombination aus Kalamansi und Rhum agricole schmeckt fantastisch.Zuerst habe ich meinen heißen 'Ti-Punch mit einem Rhum agricole von Bally aus Martinique gemixt. Den hatte mir Rumexperte Stefan Macha empfohlen. Kontakt aufnehmen können Sie per mail machaweine@gmx.net oder ganz analog in seinem Laden in Heidelberg. Nach einem Tipp vom Münchner Barchef Stefan Gabanyi habe ich dann einen Rhum agricole von Saint James probiert, den gibt es zum Beispiel hier . Beide Versionen sind sehr gut. Für die Jahres-End-Meditation, aber auch für jede Silvesterparty.Für ein Glas:4 Kalamansi oder sechs Achtel einer Limette2 EL Zucker6-8 cl Rhum agricole100 ml heißes WasserKalamansi quer halbieren, oder Limette achteln. Die Früchte mit dem Zucker in einem Cocktailglas quetschen - entweder mit einem Löffel oder mit einem Holzstößel. Wasser aufkochen, mit Rhum agricole noch einmal ganz kurz erhitzen und den Drink damit auffüllen.