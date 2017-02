Anzeige

Was Ihr Freund mit dem Posten des Fotos bezweckte, ist sehr zu begrüßen: eine Diskussion anzustoßen über das Verhalten im öffentlichen Raum und den Umgang mit Dingen, die für alle da sind. Schuhe auf einem Sitzplatz mögen nicht das drängendste Problem unserer Gesellschaft sein, dennoch geht es um Rücksicht im Gegensatz zu Gedankenlosigkeit und Egoismus, und die wiederum sind Probleme unserer Gesellschaft. Kurz: Darüber eine Diskussion anzustoßen ist richtig und hat gegenüber einem einfachen Hinweis an die jungen Frauen den Vorteil, dass sie einen wesentlich größeren Personenkreis erreicht. Zudem haben die jungen Frauen etwas getan, was, sagen wir es vorsichtig, diskussionswürdig ist. Und sie haben es in einem öffentlichen Raum getan, so, dass es jeder, der dort vorbeikam, sehen konnte. Rechtfertigt das, ein Foto der Frauen ohne ihre Zustimmung zu veröffentlichen? Meiner Ansicht nach nein.Natürlich muss man bei allem, was man in der Öffentlichkeit macht, damit rechnen, dass es andere nicht nur sehen, sondern auch ablichten. Die Verbreitung von Mobiltelefonen mit Kamera hat dazu geführt, dass heutzutage fast alles fotografiert oder gefilmt und irgendwo veröffentlicht wird. Nur bedeutet das noch lange nicht, dass das auch richtig ist. Das Recht am eigenen Bild als eine Form des Persönlichkeitsrechts droht im Rahmen der sozialen Netzwerke in Vergessenheit zu geraten, das ändert aber nichts daran, dass es existiert, wertvoll ist und hochgehalten werden sollte.Die öffentlichen Pranger für Fehlverhalten sind glücklicherweise abgeschafft, man sollte sie nicht über Medien oder soziale Netzwerke wieder einführen. Und die Diskussion kann Ihr Freund genauso gut mit einem Bild anstoßen, auf dem man die Gesichter der jungen Frauen nicht sieht oder auf dem sie unkenntlich gemacht wurden.