14. März 1941 in EmdenFilmregisseurStudium der Theaterwissenschaften, Studium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie BerlinFriesengeistDerhieß, er wurde 1977 gesendet, und wer ihn je gesehen hat, dem geht Nastassja Kinski als verführerische, unglückliche Schülerin nicht mehr aus dem Kopf. Man kann außerdem sagen, dass dieserbis heute zu den bekanntesten der Reihe gehört. Vermutlich haben viele trotzdem vergessen, dass Wolfgang Petersen ihn gedreht hat. Sein Frühwerk. Seit dreißig Jahren lebt und arbeitet Petersen, der aus Emden in Ostfriesland stammt, nun in Los Angeles, er drehte mit George Clooney (), Dustin Hoffman () und Harrison Ford (), 15 Mal wurden seine Filme für den Oscar nominiert, gewonnen hat er nie, und doch ist er einer der sehr Großen in Hollywood. Jetzt hat er zum ersten Mal seitwieder in Deutschland gearbeitet:. Erst wollte Petersen nicht, weil er sich keine Komödie zutraute, dann machte er mit Michael »Bully« Herbig einen Deal: Wenn der es schaffen würde, die größten deutschen Stars an Bord zu holen, würde er, Petersen, die Regie übernehmen. So kam es, dass Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und Bully gemeinsam in einem Film spielen. Und weil das so gut lief, könnte Petersen sich vorstellen, noch einmal einenzu drehen. Sagt er jedenfalls.