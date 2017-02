Anzeige

Eifersucht hat einen schlechten Leumund. Nicht nur, weil sie, speziell im Übermaß, das Potenzial zum Zerstören einer Beziehung in sich trägt, sondern weil sie zwei Ideen der Liebe entgegenläuft: nicht besitzen zu wollen sowie Vertrauen.Das Idealbild der Liebe ist, dass sie das Geliebte um seiner selbst willen begehrt. Mit anderen Worten, die ideale Liebe will, dass der oder die Geliebte glücklich ist, und nicht ihn oder sie besitzen. Zudem schließen sich vollständiges Vertrauen in die Liebe der geliebten Person und Eifersucht logisch aus. Anders als Ihre Freundin meint, ist deshalb Eifersucht kein Beweis für echte Liebe, eher umgekehrt.Zumindest in der Theorie. Oder unter Heiligen und perfekten Menschen. Die britische Philosophin Frances Berenson wies darauf hin, dass diese Sichtweise außer Acht lässt, wie menschliche Wesen wirklich sind. Man könne nicht ignorieren, wie die meisten Menschen tatsächlich empfänden: »Jemanden zu lieben, ohne jemals Eifersucht zu spüren, würde die Ernsthaftigkeit und Tiefe der Liebe in Frage stellen (…) Hier geht es darum, dass, wenn mir eine bestimmte Beziehung alles bedeutet in dem Sinne, dass sie mein Leben lebenswert macht, die Art und Weise, wie ich das Leben sehe, beeinflusst, wertvoll ist für mich, dann wird alles, was diese Beziehung bedroht, ganz natürlich mit Feindseligkeit und Besorgnis angesehen.«Eine der größten Gefahren für die Liebe ist, dass man den geliebten Menschen als selbstverständlich und sicher gegeben ansieht, dass er oder sie zum Möbelstück im eigenen Leben verkommt. Dem vermag ein gesundes Maß an Eifersucht entgegenzuwirken. Wenn Sie Heiliger oder Zen-Meister sind, ist Ihre Haltung folgerichtig. Bei gewöhnlichen Sterblichen dagegen schwierig. Auch für Ihre Freundin.