20 g frische Hefe1 TL Zucker250 g Mehl (dazu etwas Mehl zum Arbeiten)1 EL OlivenölSalzBelag:400 g kernlose blaue Trauben200 g Spitzkohl2 rote Zwiebeln100 g Speckwürfel1 EL ButterPfeffer1 TL frische Majoranblättchen100 g geriebener GoudaZerbröckelte Hefe mit Zucker und 100 ml lauwarmem Wasser verrühren. Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde ins Mehl drücken. Hefemischung hineingeben, mit etwas Mehl vom Rand verrühren. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 10 Minuten gehen lassen. Noch 50 ml Wasser, Öl und ½ TL Salz zum Hefevorteig geben und alles etwa 5 Minuten zu einem geschmeidigen Teig kneten. Teig zugedeckt 30 Minuten gehen lassen. Inzwischen Trauben waschen und halbieren. Kohl waschen, Strunk herausschneiden, und Kohl in feine Streifen schneiden. Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Kohl, Zwiebeln und Speck in Butter anbraten, mit Pfeffer und etwas Majoran würzen. Backofen auf 220 Grad (Umluft: 200 Grad) vorheizen. Teig noch mal kurz durchkneten und in 12 Stücke teilen. Jede Portion auf einer bemehlten Fläche zu einem dünnen Fladen ausrollen. Teigfladen auf mit Backpapier bedeckte Bleche legen, mit Käse bestreuen und mit dem Kohl-Mix belegen. Im vorgeheizten Backofen ca. 10 Minuten backen. Dann halbierte Weintrauben und restlichen Majoran zügig auf die Fladen verteilen und ca. 3–4 Minuten fertig backen.kocht im Restaurant » Überfahrt « in Rottach-Egern am Tegernsee und schreibt neben Anna Schwarzmann, Maria Luisa Scolastra und Tohru Nakamura für unser Kochquartett.