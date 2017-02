Anzeige

You are mine, thank Satan! Happy Birthday my love Ein Beitrag geteilt von Wilson Gonzalez (@willywonkaweinhaus) am 25. Nov 2016 um 2:06 Uhr

We fell in love with this one 😍 Ein Beitrag geteilt von Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger) am 12. Feb 2017 um 6:29 Uhr

Love my babies x @davidbeckham @brooklynbeckham @cruzbeckham Romeo and Harper!!! X vb Ein Beitrag geteilt von Victoria Beckham (@victoriabeckham) am 12. Feb 2017 um 4:19 Uhr

L'❤️, @ludoviczuili & moi vous remercions pour ce doux moment. 📸@ludoviczuili #monsieurlove Ein Beitrag geteilt von Charlotte Le Bon (@lebonlebon) am 12. Feb 2017 um 8:36 Uhr

About last night with my love #dfp17 #strikeapose #love #happy #thankful #potd 💕 #cologne Ein Beitrag geteilt von Veronica Ferres (@veronicaferres) am 3. Feb 2017 um 1:22 Uhr

Love him❤❤❤ Ein Beitrag geteilt von Claudia Effenberg (@claudiaeffenberg) am 22. Jan 2017 um 15:16 Uhr

My lovely, warm, messy, noisy beardy weirdo home Ein Beitrag geteilt von Lena Dunham (@lenadunham) am 6. Feb 2017 um 19:19 Uhr

🎄💕 natural Christmas posing with Bae Ein Beitrag geteilt von Bonnie Strange (@bonniestrange) am 25. Dez 2016 um 13:10 Uhr

My new bf ❤️🐴 Ein Beitrag geteilt von Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) am 11. Feb 2017 um 13:01 Uhr

Wilson Gonzalez Ochsenknecht und FreundinManchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Gaffa-Tape gern. Wilsons höfliche Danksagung in Richtung Höllenfürst (er schreibt unter dem Bild: »You are mine, thank Satan«) legt nahe, dass es bei den beiden teuflisch hot zugeht und dass das Klebeband nur ein klitzekleiner Teil ihres Schmusezubehörs ist. Wer weiß, vielleicht haben sie sogar Sprühsahne im Kühlschrank.Model Stefanie Giesinger und Youtube-Star Marcus ButlerDa kann man selbst noch so süß, bambischnäuzig und tuffhaarig sein: Auch die entzückendste Verpaarung bekommt im Alltagsstress schnell Grauschlieren. Dann ist es ratsam, sich Hilfe von dritten zu holen, zum Beispiel Niedlichkeitsnachschub in Form eines überputzigen Welpen. Nichts bringt so viel neuen Pep in eine eingefahrene Beziehung wie gemeinsames Begeisterungsquieken.Victoria Beckham (und in Abwesenheit: David Beckham)Oft sind es die Kleinigkeiten, die eine große Liebe ausmachen. Warum nicht einfach mal kleine Botschaften an den oder die Liebste hinterlassen? Nein, nicht »Milch ist alle«. Dabei sollten vor allem die Männer keine Scheu haben, auch ihre weibliche Weite zu zeigen. Zum Beispiel in Form rührend schulmädchenhafter Schnörkel am L.Schauspielerin Charlotte Le Bon und ein HerzensmenschManchmal - sorry, Schatzi, Pardon, Rehlein - ist es gar nicht so wichtig, mit wem man jetzt konkret zusammen ist. Es reicht mitunter schon, sehr heftig in die Liebe verknallt zu sein. Oder, wie Crosby, Stills and Nash so schön singen: »And if you can't be with the one you love, honey - love the one you're with.« (Moment mal, ist das etwa dieselbe Blumenkulisse wie in Beyoncé Schwangerschaftsbauchpräsentationsbild, in der die beiden da sitzen?)Veronica Ferres und Carsten MaschmeyerEinfach alles genauso machen wie Claudia und Stefan Effenberg (siehe Bild unten)Claudia und Stefan EffenbergEinfach alles genauso machen wie Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer (siehe Bild oben)Lena Dunham und FreundLiebeserklärungen machen! Zum Beispiel wie Lena: Es ist egal, ob der andere kratzbartstoppelig, lärmig und ganz schön durcheinander ist - wenn alles gut ist, ist er trotzdem nicht weniger als ein Zuhause. Hier ein ganz hämefreies: Hach!Model Bonnie Strange und FreundAuch ein ausgewiesener Freigeist wie Bonnie Strange legt manchmal - zum Beispiel an hohen Feiertagen - Wert auf bürgerliche Etikette. Das sollte man als Partner respektieren und dann zum Beispiel für diesen Anlass den besten Jogginganzug aufbügeln.Reese Witherspoon und ein unbekanntes Pferd (Sie schreibt: »My new boyfriend«Wenn auch die doch eigentlich besten Menschen nur noch nerven: Es gibt immer noch die lieben Tiere! Ihnen heute einfach mal eine Karotte, ein Würstchen oder sonst ein Leckerschmecker extra auftischen!