Anzeige

You know what's better than winning? Watching your friends win. @theacademy Ein Beitrag geteilt von Brie (@brielarson) am 26. Feb 2017 um 22:33 Uhr

LOVE my vintage @Armani dress & @swarovski jewels!! Thank you to @RedCarpetGreenDress for making this day special. #RCGD #Oscars2017 and oh hi Aunt Julia 👻 Ein Beitrag geteilt von Emma Roberts (@emmaroberts) am 26. Feb 2017 um 17:20 Uhr

🎟 #Oscars Ein Beitrag geteilt von Karlie Kloss (@karliekloss) am 26. Feb 2017 um 15:36 Uhr

A backstage look at @theofficialsting as he prepares for his upcoming #Oscars performance. Ein Beitrag geteilt von The Academy (@theacademy) am 26. Feb 2017 um 18:02 Uhr

When your kids match the wallpaper 🍀 #oscarweekend Ein Beitrag geteilt von Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) am 26. Feb 2017 um 22:44 Uhr

Post Oscars. Pre party. Baby daddy duty. Ein Beitrag geteilt von Jessica Biel (@jessicabiel) am 26. Feb 2017 um 22:55 Uhr

Gary, Oscar & Mahershala! #Oscars @MahershalaAli Ein Beitrag geteilt von Jimmy Kimmel Live (@jimmykimmellive) am 26. Feb 2017 um 19:54 Uhr

Jimmy surprised tourists and brought them into the #Oscars! #NicoleKidman Ein Beitrag geteilt von Jimmy Kimmel Live (@jimmykimmellive) am 26. Feb 2017 um 19:47 Uhr





The Oscars are important for nominees, but equally important for blondes trying to get invited to parties. Ein Beitrag geteilt von Erin Foster (@erinfoster) am 26. Feb 2017 um 0:50 Uhr

Credits to the owner {#jamiedornan #teamdornan #dakotajohnson } Ein Beitrag geteilt von Jamie Dornan (@_jamie_dornan_) am 26. Feb 2017 um 20:59 Uhr

Bed series// Oscars Ein Beitrag geteilt von Lea Michele (@leamichele) am 26. Feb 2017 um 16:05 Uhr

Anzeige

Oscar-Gewinnerin Brie Larson (bekam den Oscar als Beste Schauspielerin 2016) umarmt Emma Stone (Gewinnerin 2017).Neidloste Anerkennung eines Oscars in der Geschichte des Films. »You know what's better than winning? Watching your friends win, schreibt Larson. Sollte die Freude doch nur gespielt sein, hätte sie für dieses Foto gleich noch einen Oscar verdient.Emma Roberts, Schauspielerin und Nichte von Julia RobertsBestes Julia-Roberts-LichtdoubleKarlie KlossDie höchsten jemals auf einem roten Teppich getragenen Absätze. (Sollte sie keine Absätze tragen, gewinnt sie für die längsten Beine der Menschheitsgeschichte.)Die Oscar-Academy zeigt uns den Sänger Sting kurz vor dem Auftritt.Für den entspanntesten Auftritt des Abends. Knapp vor Moderator Jimmy Kimmel, der ebenfalls völlig unbeeindruckt von der Kulisse schien (aber gleich derart unaufgeregt durch den Abend moderierte, dass leichte Einschlafgefahr herrschte).Alessandra AmbrosioBester Versuch, seine Kinder mit zu den Oscars zu schmuggeln (getarnt als Zimmerpflanze).Jessica Biel mit ihrem Partner Justin TimberlakeSympathischstes Mutti-Vati-Date des Abends. Oder wie sie schreibt: Baby daddy duty. Hatten vermutlich Spuckeflecken auf dem Anzug, das Babyphone unterm Stuhl, alle fünf Minuten SMS gecheckt und waren vor Mitternacht daheim, weil die Oma so müde am Telefon klang.Moderator Jimmy KimmelBeste Sightseeingtour der Geschichte. Kimmel führte eine offenbar nicht vorher eingeweihte Touristengruppe an der ersten Reihe der Stars vorbei und ließ sie in der Live-Show Hände schütteln und Selfies machen (Gary dürfte sogar den Oscar von Ali Mahershala halten).Nochmal Jimmy KimmelNicht er, sondern Nicole Kidman. Sie bekam als Nominierte für die beste Nebenrolle leider keinen Oscar an diesem Abend, aber wer es mit diesem wachsartigen Gesichtszügen überhaupt schafft, für einen Oscar nominiert zu werden, hat jeden Schauspielpreis der Welt verdient.Erin FosterSelbstironischster Instagram-Account Hollywoods. Foster fällt schon seit längerem durch charmante Instagram-Stories und deftige Bildunterschriften auf, unter dieses Foto schreibt sie: Die Oscars sind nicht nur für die Nominierten wichtig, sondern ebenso für Blondinen, die versuchen auf Oscar-Partys eingeladen zu werden.Dakota Johnson und Jamie DornanFür die unangenehmste Sex-Szene des Jahres (). Denn wie dieses Video ihres Oscar-Auftritts wieder mal beweist, gibt es wohl kein anderes Paar der Filmgeschichte, das so wenig miteinander harmoniert.Reese WitherspoonTierfreundlichster Oscar-Post: Witherspoon bedankt sich für den schönen Abend bei Vanity Fair, Louis Vuitton - und ihrem Hund Pepper.Lea MicheleBilligster Versuch, ein bisschen Oscar-Glanz abzubekommen. Was tun, wenn man nicht nominiert ist, aber trotzdem am Oscar-Abend ins Gespräch kommen möchte? Kleider runter und unters Foto schreiben: Bed Series // Oscars.