Anton Schlecker bei einem Prozess in Ulm im Jahr 1999, wo er als Zeuge wegen einer gegen ihn verübten Erpressung aussagte.

»Nein, ich muss arbeiten«, sagt Bettina Meeh auf die Frage, ob sie am Prozess gegen ihren Ex-Chef Anton Schlecker teilnehmen werde. Es ist vielleicht die schönste Antwort, die eine Schleckerfrau geben kann.Denn damals 2012, im Jahr der Insolvenz, wurden 27.000 Menschen arbeitslos. Vornehmlich Frauen, viele ungelernt, oder zumindest seit Jahrzehnten nicht weitergebildet. Das Durchschnittsalter der Verkäuferinnen betrug 53 Jahre, viele waren unflexibel, der Job bei Schlecker, vor Ort, ließ sich gut mit Berufstätigkeit des Mannes und den Kindern vereinbaren, alles andere nicht. Wirtschaftsminister Philipp Rösler von der FDP erklärte damals, die Frauen sollten sich ihre Anschlussverwendung selber suchen. Die meisten fanden keine. Ihr Image war schlecht. Jahrzehnte hatten sie unter schlechten Bedingungen gearbeitet, waren überwacht worden, gegängelt und manche bekamen nicht mal ein Telefon in ihre Filialen, weil Anton Schlecker befürchtete, sie würden sonst zuviel schwatzen. Eine Drogistin verblutete nach einem Überfall, weil sie keine Hilfe rufen konnte. All diese Umstände wurden auch den Verkäuferinnen angelastet, sie hatten sich das ja schließlich gefallen lassen. Als Anton Schlecker am 23. Januar 2012 in Ulm Insolvenz anmeldet, sitzen sie mit im Boot.Ehemalige Schleckerfrauen sagen oft, es habe sich mit den Drogerien verhalten, wie mit der Titanic. Keiner konnte so recht glauben, dass eine Kette mit 7.500 Filialen, Tochterfirmen mit prominenten Namen wie »Ihr Platz« und zahlreichen Auslandsgesellschaften wirklich zahlungsunfähig wird. Alle dachten das Imperium des Anton Schlecker sei zu groß um unterzugehen. Und dann ging es doch unter und verhielt sich dabei auch ein bisschen wie die Titanic. Es riss ganz schön viele mit.Während die Frauen Arbeit suchten oder selber Drogerien gründeten ( hier unsere Reportage von 2013), sich Anton Schlecker mit seiner Frau in seinem Anwesen in Ehingen verschanzte und der Insolvenzverwalter seine Arbeit tat, ermittelte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf der Insolvenzverschleppung stand im Raum. Wann genau hatte Anton Schlecker von seiner drohenden Zahlungsunfähigkeit gewusst? Inzwischen ist sich die Staatsanwaltschaft sicher: Weit früher, als er sie zugegeben hat.Am kommenden Montag beginnt am Landgericht Stuttgart der Schlecker-Prozess. Oder wie es in der Anklageerhebung heißt: die Hauptverhandlung gegen sechs Angeklagte im Zusammenhang mit der Insolvenz einer Drogeriemarkt-Kette. Anton Schlecker und seinen beiden Kindern Meike und Lars Schlecker wird vorgeworfen in 36 Fällen Vermögenswerte beiseite geschafft zu haben. Nutznießerin immer die Privatperson Christa Schlecker, die Ehefrau und Mutter. Auch sie ist angeklagt, wegen Beihilfe zum Bankrott.Hat Schlecker also Geld beiseite geschafft, weil er schon lange vor 2012 wusste, dass die Anton Schlecker e.K., – e.k. steht für eingetragener Kaufmann – auf eine Zahlungsunfähigkeit zusteuert und nicht bloß ein bisschen strauchelt? Das ist der Verdacht der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, die ihn unter anderem wegen Bankrotts und besonders schweren Fall von Bankrotts anklagt.