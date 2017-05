Anzeige

Dr. Dr. Rainer Erlinger

Im Grunde stehen sich hier zwei Überlegungen gegenüber, die beide heute sehr relevant sind. Die eine ist, Maschinen nicht zu viele menschliche Eigenschaften zuzuschreiben, auch wenn sie teilweise menschlich wirken. Künstliche Intelligenz, die vielen Funktionen zugrundeliegt und sie teilweise menschlich erscheinen lässt, mag intelligent sein, dennoch bleibt sie künstlich.Die andere Überlegung ist, dass, je ähnlicher eine Maschine dem Menschen wird, die Art, wie man sie behandelt, umso stärker auf den Umgang mit echten Menschen abfärbt. Immanuel Kant hat ein solches Abfärben in Bezug auf Tiere festgestellt und daraus eine indirekte Pflicht abgeleitet, nicht grausam zu Tieren zu sein. Mittlerweile haben Untersuchungen gezeigt, dass Videos von Grausamkeiten gegenüber Spielzeugrobotern, die sich wie Tiere benehmen, im Gehirn der Betrachter ähnliche Reaktionen auslösen wie solche von Grausamkeiten gegenüber Menschen.Hier kommt als Besonderheit hinzu, dass Ihre Enkelin erst sechs Jahre alt ist. So haben in den USA Eltern festgestellt, dass ein elektronisches Gerät, das auf Zuruf auch ohne »Bitte« Fragen im Internet nachschlägt oder Befehle ausführt, sich negativ auf die Umgangsformen ihrer Kinder auswirkt, weshalb Forderungen nach einem Kinder-Modus laut wurden, in dem das Gerät nur reagiert, wenn das Kind »Bitte« sagt. Dies deckt sich mit der Idee, dass Kinder zu Höflichkeit anzuhalten auch dazu dient, richtiges Verhalten gegenüber Mitmenschen zu üben, schon bevor ein echtes Verständnis für moralische Verpflichtungen besteht.Insgesamt folgt für mich daraus, dass man auch einer Maschine gegenüber gewisse Grenzen nicht überschreiten sollte, aber nicht höflich sein muss; bei Kindern jedoch könnte das im Rahmen der Erziehung durchaus sinnvoll sein.