Ruhig Blut beim russisch Roulette

CUS Als 1990 das erste SZ-Magazin erschien, war CUS schon dabei. Seitdem macht er jede Woche »Das Kreuz mit den Worten«, eine der beliebtesten Rubriken im Heft. In seiner Online-Kolumne »Wortewandel« untersucht er nun sprachliche Kuriositäten und ungewöhnliche Redewendungen, die uns im Alltag vielleicht gar nicht so schnell auffallen. Mehr von CUS gibt es auf seiner Webseite cus-raetsel.de.

»Mir ist ein riesen Stein vom Herzen gefallen«, sprach Formel-1-Zampano Niki Lauda neulich nach dem Großen Preis von China. Halt, vielleicht sprach er auch von Riesenstein, wer kann das schon wissen. Die Webseite eines populären Nachrichtenmagazins machte daraus jedenfalls den »riesen Stein«. Wollte das Magazin derlei Umgangsdeutsch einem österreichischen Ex-Rennfahrer in die Schuhe schieben? Dass die Verstärkung »Riesen« nun also kleingeschrieben als Adjektiv daherkommt, war mir, mit Verlaub, noch nie recht aufgefallen. Im gesprochenen Deutsch hört man ja auch keinen Unterschied.Dabei gäbe es doch das gewohnte Adjektiv. Aus dem Riesen wird durch Anhängen von -ig das Adjektiv ries. So geht es fast immer: Aus Kleid wird kleid, aus Vorbild vorbild, aus Sex sexy.Rar sind die Adjektive, die wir ohne Endung direkt vom Nomen (Substantiv) gebildet haben. Wie aus Riesen... eben. Aus Ernst wirdoder auch ernstlich. Aus Matsch aber nur noch, ohne Endung: Die Banane ist matsch, der Marathonläufer kaum weniger. Das Schiff, der Reeder. Der, jaBursch, wedernoch, fensterlt beimMadl mit ihremDirndl. Aus Nutzen,Leser, wird ganz normal nützlich, das sich aber ohne Endung ins Gegenteil kehrt:Das war's schon fast von den gebräuchlichen Wörter dieser Art. Es gibt noch einige seltsame wieoderDas Worthat noch eine zweite kuriose Eigenschaft: es lässt sich nicht gut beugen wie normale Adjektive. Das normaleist leicht zu beugen: das riesige Schiff, ein riesigeSchiff. Anders bei riesen: das riesen Schiff, ein riesen Schiff. Dieses Schicksal teilt riesen mit Wörtern wieoder. Das missfällt den Sprachlehrern. Die finden das keinGebaren.Sehen die vom Sprachverschönerungsverein eigentlich, dass die ungebeugten Adjektive seit eh und je unsere Sprache bereichern?Blut! sagen wir da nur und nicht ruhiges Blut,Wunder. Spielt nichtEuropaRoulette? KeinLand mitoderWasser, in demSonnenscheinWetter macht.Ding will einMaß Weile haben.Brot mitButter?Noch schöner, weil so viel poetischer, sind die Adjektive, die wir nachstellen und die dann immer ohne Endung bleiben: Ein Röslein, mein Großvater, Fußball. Warum nicht auch ein Stein? Na schön, dann doch lieber Kaviar, Forelle, Henkellund LebensfreudeKleine Fußnote, weil wir eingangs von der Formel 1 sprachen: Bernie Ecclestone hat sich als Boss der Formel 1 verabschiedet. Schade, denn mit ihm geht eine sprachliche Feinheit dahin - er ist die einzige mir bekannte Person, die den grandiosen Titeltrug. Vielleicht, weil seine Chef-Rolle im Rennzirkus mehr schillernd als genau definiert war. Darum auch die Berufsbezeichnung mehr schillernd als präzise? Vor allem aber niemand, der sich mit einem messen kann, ganz einfach weil sonst niemand mehr so einen riesen Titel innehat. Sogar Päpste gibt es diverse, die Kopten in Ägypten führen auch einen, derzeit Tawadros II. Vom Küchenpapst Bocuse will ich gar nicht reden. Seine Heiligkeit? Der Papst oder der Dalai Lama, am Ende sogar Tawadros II. Leibhaftige Kaiser regieren nur noch in Japan, laufen darüber hinaus beim FC Bayern rum. Aber Supremos? Sie sehen: Es ist gar nicht so leicht, einen dermaßen welteinmaligen Titel zu führen. Jedenfalls ist Supremo nun wieder frei. Donald?