Anzeige

München boomt. Heute leben 300.000 Menschen mehr in und um München als noch 2005 - vor allem dank der brummenden Wirtschaft, München gilt als wachstumsstärkste Metropolenregion in Deutschland. Jeder merkt es an vollen S-Bahnen, Geschiebe in der Fußgängerzone und einem ächzenden Wohnungsmarkt. Gleichzeitig hat der Boom die Kulturszene revitalisiert, sorgt für zahlreiche neue Läden und Restaurants, für neue Infrastrukturprojekte. Und es wird so weitergehen: Auch für die kommenden Jahrzehnte wird der Stadt München und Umgebung ein starkes Wachstum vorausgesagt.Um zu besprechen, wo München heute steht und wie es mit der Stadt weitergehen soll, hat dasprominente Münchnerinnen und Münchner zur großen Diskussionsrunde geladen. Schauspielerin Uschi Glas, Kardinal Reinhard Marx und Ex-OB Christian Ude kamen genauso wie Filmproduzent Oliver Berben, Model Sara Nuru und der frühere Fußballer Thomas Hitzlsperger. Auch Markus Söder, Kultwirtin Gerti Guhl, der Amazon.de-Geschäftsführer Ralf Kleber und viele andere waren dabei - insgesamt kamen über den Tag verteilt 21 Gäste.Man traf sich im »Garden Salon«, einem Nebenzimmer im Hotel Bayerischer Hof. Elf Stunden lang kamen und gingen die Gäste, es wurde in ständig wechselnder Besetzung geredet und gestritten, etliche Kannen mit Kaffee machten die Runde, etliche Tabletts mit Häppchen wurden geleert. Mehrere Gäste, die eigentlich nur kurz vorbeischauen wollten, blieben wesentlich länger als geplant, einer, der Kulturmanager Till Hofmann, kam sogar nochmal zurück, nachdem er sich eigentlich schon verabschiedet hatte.Und worum ging es nun? Um den Immobilienmarkt, den Isarstrand, die Menschenmassen auf der Wiesn, das Sterben der Künstlerkneipen, den Amoklauf vom letzten Sommer, die Willkommenskultur, die Arroganz der Münchner Eliten und hungernde Kinder inmitten des Reichtums. Wir haben erfahren, was die Poller an der Theresienwiese gekostet haben, wie viel Miete man für einen Kran zahlen muss, der ein ganzes Schiff hochheben kann, wann zum ersten Mal eine Muslima im Frauendom in einem Gottesdienst ein Gebet gesprochen hat und an welchem habituellen Merkmal Kardinal Marx Münchner von Berlinern unterscheidet. Und wir haben viele starke Sätze gehört, Sätze wie: »München fehlt das Dreckige« - »Wir sind reich und sexy« - »Es gibt in München eine gewisse Selbstzufriedenheit der materiell Erfolgreichen, die befremdlich ist« - »Das geistige Leben dünnt aus« - »Wenn man hier scheitert, ist es viel schlimmer« - »Ein Flagschiff der Gentrifizierung ist die«. Aber wer hat's gesagt?