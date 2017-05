Anzeige

Spargel muss nicht immer gekocht sein. Mir schmeckt gebratener oder in der Folie gegarter Spargel viel besser. Aber eigentlich esse ich den meisten Spargel roh: Beim Schälen des Spargels bin ich ständig am Naschen. Für dieses Gericht können Sie sowohl weißen als auch grünen Spargel nehmen. Den grünen Spargel bitte nicht schälen - und zum Braten am besten Nussöl verwenden. Das Rezept lässt sich mit roh mariniertem Spargel noch aufpeppen: Dafür Spargel mit dem Spargelschäler zu dünnen Streifen verarbeiten und sofort in Eiswasser einlegen, dadurch bleibt der Spargel schön knackig. Zum Anrichten auf Küchenpapier abtropfen lassen, mit Salz, Zucker, Olivenöl und ein paar Tropfen Zitronensaft marinieren - fertig.«800 g SaiblingsfiletSalzPfeffer aus der Mühle3 EL Olivenöl5 g ButterSaft von 1 Zitrone1 klein geschnittene Schalottenzwiebel20 g geriebener Ingwer1 EL Olivenöl100 ml Weißwein500 ml Karottensaft50 ml OrangensaftSaft von 1/2 ZitroneSalzZucker1 Sternanisje 1/2 TL Koriander- und Fenchelsamen1 große Kartoffel180 ml Gemüsefondetwas ZuckerSalzMuskatnuss8 Stangen Spargel1 EL Olivenöl5 g ButterSalzZucker50 g BachkresseSaiblingsfilets beidseitig würzen. Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, Filets einlegen und auf der Hautseite vorsichtig kross braten. Öl abgießen, Filets umdrehen, Butter und Zitronensaft dazugeben, kurz durchschwenken und anrichten. Für den Karotten-Ingwerfond Schalotten und Ingwer in Olivenöl anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen, Karotten-, Orangen- und Zitronensaft dazugießen, die Gewürze dazugeben. 15 Minuten köcheln lassen, die Kartoffel hineinreiben (dient zur Bindung) und den Gemüsefond zufügen, weitere 20 Minuten leicht kochen lassen. Sauce durch ein feines Sieb abseihen, mit Salz, Zucker und Muskatnuss abschmecken. Spargel schälen und in gleichmäßige Stücke schneiden. Olivenöl und Butter in einer Pfanne erhitzen und Spargel darin anbraten. Mit Salz und einer Prise Zucker abschmecken. Zum Schluss die gezupfte Bachkresse einmal kurz mitschwenken.kocht in der »Waldschänke« in Grieskirchen bei Linz, Österreich, und kocht neben Maria-Luisa Scolastra, Christian Jürgens und Tohru Nakamura für unser Kochquartett.