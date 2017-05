Anzeige

Anzeige

Zum 100. Trump-Tag im Amt packen die Medien ja wieder alle Kritikpunkte aus und zitieren die jüngsten Umfragen, nach denen Trumps Rückhalt im Volk in den ersten hundert Tagen niedriger ist als bei jedem anderen US-Präsidenten seit 1945.»Egal, wie viel ich innerhalb des lächerlichen Standards der ersten 100 Tage erreiche - und es war sehr viel -, die Medien werden es fertigmachen«, tweetete Trump. Deshalb ist es doch am sinnvollsten, die Erfolge Trumps in seinen eigenen Worten zu bewerten.Eine Auswahl, begleitet von unseren liebsten Donald-Trump-GIFs:Trump schlug im Wahlkampf einen »Vertrag mit den amerikanischen Wählern« vor, in dem er ausführte, was er »für das amerikanische Volk in den ersten Tagen tun« werde:(Trump, Oktober 2016)(Trump, April 2017)Trump ließ im Wahlkampf keine Gelegenheit aus, über das eben erst eingeführte Gesundheitssystem seines Vorgängers Barack Obama, genannt »Obamacare«, herzuziehen.(Trump, August 2016)NACHHER:(Trump, Februar 2017)(Trump, April 2017)Trumps wichtigstes Wahlversprechen war die Errichtung einer 3500 Kilometer langen Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko.(Trump, August 2016)(Trump, April 2017)Nur wenige Minuten nach der Amtseinführung nahm Trump an seinem Schreibtisch im Kapitol Platz und unterzeichnete die ersten Erlasse.(Trump, Februar 2014)(Trump, Januar 2015)NACHHER:(Offizielles Statement des Weißen Hauses zu Trumps Erfolgen der ersten 100 Tage, April 2017)In den ersten 100 Tagen seit seinem Amtsantritt hat Trump seine Golfkurse 16 Mal besucht, also 15 Mal öfter als Obama auf Golfplätze ging im selben Zeitraum.