Das Gespräch mit Toni Morrison war für die beiden Interviewer Mario Kaiser und Sarah Ladipo Manyika eine Art Rückkehr. Die beiden hatten sich vier Jahre zuvor im Norden des Bundesstaates New York kennengelernt, in die sie sich für die Arbeit an ihren eigenen Büchern zurückgezogen hatten. Ladipo Manyika schenkte Kaiser damals Morrisons Roman, und es war der Beginn einer Freundschaft, in der die einzige noch lebende amerikanische Literaturnobelpreisträgerin eine prägende Figur wurde. Ladipo Manyika, eine in San Francisco lebende Anglo-Nigerianerin, und Kaiser, ein in New York lebender Deutscher, sprachen so oft und intensiv über Morrison und deren Arbeit, dass sie ihr den Geburtsnamen zurückgaben: Chloe. Und sie fragten sich oft: Was würde Chloe sagen?Jetzt fuhren die beiden mit dem Zug entlang des Hudson River, um Morrison in ihrem Haus im stillen Norden jenseits von New York City zu besuchen – und die Fragen zu stellen, die sie über die Jahre beschäftigt hatten. Morrison hatte nur eine Bedingung gestellt: Sie wollte nicht fotografiert werden. Aber jede Frage war erlaubt, und sie hatte kein Interesse daran, das Interview nachträglich zu glätten. Sie hatte das nicht nötig, weil sie druckreif und mit der gleichen Musikalität sprach, mit der sie schreibt. Morrison erzählte vom tiefsitzenden Rassismus Amerikas, sang Geschichten aus ihrer Kindheit und weigerte sich, den Namen des US-Präsidenten in den Mund zu nehmen. Sie lachte viel, besonders als es um die Kunst ging, geschmackvoll über Sex zu schreiben. Eine Stunde war vereinbart. Es wurden über zwei Stunden.Am Ende hatten Kaiser und Ladipo Manyika das Vergnügen, Morrisons Gäste-WC zu bestaunen. Dort hing statt eines Spiegels der gerahmte Gratulationsbrief des Nobelpreis-Komitees. Ein anderer Brief informierte Morrisons Verlag, dass ihr Romanin den Gefängnissen in Texas verboten wurde, weil das Buch zu Aufständen führen könnte. Das Schreiben hing gegenüber dem Brief des Nobelpreis-Komitees, gerahmt und hinter Passepartout, wie eine Auszeichnung.