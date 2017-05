Dabei hat unser Autor die Strecken kennengelernt, die noch ein Geheimtipp für New-York-Touristen sind: durch ein Vogelreservat, zum Sonnenuntergang oder für einen heimlichen Blick in einen alten, stillgelegten Bahnhof. Er hat allerdings auch erlebt, wie aus einem nett gemeinten »Geh noch einen Schritt vor, Junge«, in der Rushhour in Sekundenbruchteilen ein großer Streit entstehen kann.