Anzeige

@oursharedshelf's March & April book is #WomenWhoRunWiththeWolves by Clarissa Pinkola Estes 📚 Ein Beitrag geteilt von Emma Watson (@emmawatson) am 28. Feb 2017 um 0:20 Uhr

Yesterday was #InternationalMotherLanguageDay so I thought I'd share a few of my books about MY mother tongue, Yiddish! (It was my sons' mother tongue too!) Ein Beitrag geteilt von mayim bialik (@missmayim) am 22. Feb 2017 um 13:14 Uhr

This author, #RuthWare sure knows how to write a page turner!!! 📖 #TheWomanInCabin10 is an edge of your seat thriller set on the most beautiful yacht in the world ... Full of great characters and twists, y'all should check it out! 😉#RWBookClub Ein Beitrag geteilt von Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) am 17. Feb 2017 um 12:07 Uhr

💕 @batforlashes @betweentwobooks X Ein Beitrag geteilt von Florence Welch (@florence) am 10. Feb 2017 um 15:05 Uhr

Excited to dive into the new #JoanDidion book #SouthandWest! A big shoutout to @belletrist and @emmaroberts with their newly created book club! 📚 Ein Beitrag geteilt von Zac Posen (@zacposen) am 28. Mär 2017 um 7:19 Uhr

Today is a different kind of #SMGBookClub. I bought this book to read to my kids, but honestly everyone should read this book. This book reminds us to face our problems head on, as they challenge us, shape us, and push us to discover just how capable we are. A reminder we can all use from time to time. I am absolutely in love with this book #bookclub Ein Beitrag geteilt von Sarah Michelle (@sarahmgellar) am 17. Nov 2016 um 9:08 Uhr

Anzeige

Emma WatsonWer umblättermäßig mit der schlauen Schauspielerin Schritt halten will, muss manche Schmökernachtschicht einlegen: Watson hat einen eigenen, feministischen Online-Bücherclub namens »Our shared shelf«, für den sie regelmäßig neue Literatur empfiehlt: Hier fletscht sie gerade werbend für »Women Who Run with the Wolves« die Zähne, ein Buch über weibliche Urinstinkte. Mitunter sieht man sie in ihrem Bilderfeed auch als gute Bücherfee: Regelmäßig versteckt Emma Watson Bücher in U-Bahnstationen oder auch schon mal an einem Denkmal für Gertrude Stein Thomas HayoDie meiste Zeit liest der stets schmuddelmützige »Germanys next Topmodel«-Juror seinen Mädchen die Leviten, wenn die sich beim Staksewalk nicht genugaus den Rippchen schneiden. Hier nutzt er einen Besuch bei Muttern, um in »The graphic language of Neville Brody« zu schmökern, einer Werksammlung des großen britischen Magazin-Art-Directors. Und Freund Teddy lauscht gebannt, wenn Onkel Thomas ihm von typographischen Schelmereien vorliest.Mayim Bialik, »The Big Bang Theory«-StarDie Schauspielerin verkörpert in TBBT nicht nur eine Neurowissenschaftlerin, sondern ist auch im echten Leben eine. Statt kryptischer Eierkopflektüre hat die orthodoxe Jüdin hier in Yiddish-für-Anfänger-Kit zusammengestellt. Und übrigens bereits selbst ein Buch veröffentlicht, einen Ratgeber für Mädchen: »Girling up. How to Be Strong, Smart and Spectacular.«Reese WitherspoonMachen wir uns nichts vor – eigentlich unterhält die immer so frisch und proper nach gerade erfolgter Kernseifenabreibung aussehende Schauspielerin ihren Instagram-Acoount nur, damit sie dort unverfroren puschelsüß mit extraniedlichen Kaninchen posieren kann. Fast genauso oft postet sie allerdings Literaturtipps, hier einen Thriller, der an Bord einer Luxusyacht spielt. Wie Emma Watson unterhält auch Witherspoon ein eigenes Schmökernetzwerk, den #RWbookclubFlorence Welch, Sängerin von Florence and the MachineGrob, brutal und ohne Hoffnung: »Letzte Ausfahrt Brooklyn« von Hubert Selby, das Florence Welch hier gerade erstanden hat, ist nun nicht gerade das ideale Feelgood-Frühlingsbuch für das Schnittchenpicknick auf der Gänsebümchenwiese. Glücklicherweise postet die Musikerin höchst abwechslungsreiche Büchertipps. Denn auch sie – Überraschung! – hat ihren Online-Lesezirkel: Betweentwobooks

Zac PosenNein, der Modedesigner hat KEINEN eigenen Buchclub. Aber dafür hat er – ach, diese lesewütigen Celebritys immer! – die Inspiration für seine aktuelle Lektüre im Buchclub der Schauspielerin Emma Roberts bekommen: Beide schmökern gerade in Joan Didions »South and West«, den Notizen zu einem Roadtrip, den die Autorin 1970 durch Louisiana, Mississippi und Alabama unternahm.Gwyneth PaltrowManchmal macht es Spaß, sich diese abstrakten, perfekten Hochdruckpoliturwesen als ganz normale Leute vorzustellen. Und darüber nachzudenken, ob sich Gwynnie manchmal im bequemen Joggi und mit angeölten Strähnhaaren mit ihren Freundinnen trifft, um hinter heruntergelassenen Jalousien heimlich riesige Beutel Mäusespeck zu fressen und ihre aktuellen Lieblingsbücher auszutauschen. Das liefe dann ungefähr so: Gwyneth bringt ihre eselsohrige Ausgabe von »Longevity« mit, dem Ratgeber ihrer Freundin Cameron Diaz. Cameron hat in ihrem Jutebeutel zufällig noch ihre Ausgabe des neuen Buchs von Kumpeline Drew Barrymore . Drew empfiehlt »You’ll grow out of it«, dem lustigen Lebenshilfebuch von Comedian Jessi Klein , die sicher heute leider verspätet, weil der Hummuskurs heute ein bisschen länger dauert.Sarah Michelle GellarAuch die früher mal als Vampirjägerin tätige Schauspielerin hat natürlich – und jetzt alle zusammen! – einen eigenen Buchclub. »What Do You Do with a Problem?« von Kobi Yamada ist allerdings eine spezielle Empfehlung von ihr, weil es zwar eigentlich ein Kinderbuch, tatsächlich aber auch bestens für Erwachsene geeignet ist. Hätte Buffy ihren eigenen Lektürezirkel – dieses Buch stünde sicher ganz oben auf der Liste.