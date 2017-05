Anzeige

»Als Variante kann man das Schnitzel auch mit Blaubeeren füllen. Herzhaft wird die Füllung, wenn man Tomaten und frisches Basilikum anstelle der Beeren verwendet. Und statt in der Schinkenscheibe können die Schnitzel auch in einer Parmesanhülle ausgebacken werden: Dazu verquirlt man ein Ei und fügt fein geriebenen, jungen Parmesan hinzu, bis eine zähflüssige Masse entsteht. Die Schnitzel in Mehl wenden und durch die Ei-Parmesan-Masse ziehen. Anschließend in Keimöl in einer beschichteten Pfanne goldbraun braten. Sowohl zur süßen als auch zur herzhaften Variante passt ein frischer, grüner Salat.4 Kalbsschnitzel, etwa 1 cm dick geschnittenSalzPfeffer aus der MühleFüllung:½ EL gehackter Thymian½ EL gehackte Minze1 EL gehackte Himbeerblätter25 g geröstete Brotflocken150 g Ziegenfrischkäse1 Ei, Traubenkernöl100 g Himbeeren4 Scheiben Schwarzwälder SchinkenKalbsschnitzel ganz leicht klopfen, von beiden Seiten salzen und pfeffern. Für die Füllung Thymian, Minze, Himbeerblätter, Brotflocken, Frischkäse, Ei und Öl zu einer homogenen Masse verarbeiten. Kalbsschnitzel damit bestreichen und mit je 3 Himbeeren belegen. Die Schnitzel zusammenklappen, mit einer Schinkenscheibe umwickeln und mit einem Zahnstocher fixieren. Diese Schnitzel dann von beiden Seiten etwa 2 Minuten goldbraun anbraten und die restlichen Himbeeren direkt in die Pfanne hinzugeben. Die Pfanne in den Backofen stellen und die Schnitzel zirka 6 bis 8 Minuten bei 180 Grad fertig garen.kocht im Restaurant »Überfahrt« in Rottach-Egern am Tegernsee und schreibt neben Elisabeth Grabmer, Maria Luisa Scolastra und Tohru Nakamura für unser Kochquartett.