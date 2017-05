Anzeige





Kategorie 1: Ein typisches Foto

#longday #esgehtumunserland #ltwnrw17 #wahlkampf #workworkwork #latergram Ein Beitrag geteilt von Christian Lindner (@cl2017) am 8. Mai 2017 um 13:18 Uhr

#Büro #landtag #Rhein @bundeskanzlerin Ein Beitrag geteilt von Armin Laschet (@armin_laschet) am 19. Mär 2017 um 9:43 Uhr

Kategorie 2: Ein Foto mit dem kleinen Mann von der Straße

Großer Andrang, auch nach der Rede in #düsseldorf. #esgehtumunserland #ltwnrw17 #countdown Ein Beitrag geteilt von Christian Lindner (@cl2017) am 13. Mai 2017 um 5:34 Uhr

#petermaffay #studio #tutzing #rockmusik @_peter_maffay_ @petermaffayfanpage Ein Beitrag geteilt von Armin Laschet (@armin_laschet) am 19. Mär 2017 um 8:57 Uhr

Kategorie 3: Ein Foto mit einem Promi

#allset #gleichgehtslos #ezk16 #reshapingEU #gauck #politik #instagood #instatravel Ein Beitrag geteilt von Christian Lindner (@cl2017) am 8. Dez 2016 um 0:53 Uhr

@veronicaferres @kerkelinghape #bundesversammlung Ein Beitrag geteilt von Armin Laschet (@armin_laschet) am 19. Mär 2017 um 9:39 Uhr

Kategorie 4: Beim Essen

#Mittagspause #FreiheitstattSchweinefleischpflicht #zeigthereureTeller Ein Beitrag geteilt von Christian Lindner (@cl2017) am 1. Mär 2016 um 4:01 Uhr

#Präsident #afghanistan #printen #aachen Ein Beitrag geteilt von Armin Laschet (@armin_laschet) am 19. Mär 2017 um 9:15 Uhr

Kategorie 5: Ein fetziger Slogan, der jede Wahl gewinnt

Beim Familienfest „Mir all sin Kölle!“ der Karnevalisten im Kölner Grüngürtel. #keinkakaofürnazis #gegenhalten #Koeln2204 Ein Beitrag geteilt von Hannelore Kraft (@hannelorekraftnrw) am 22. Apr 2017 um 6:31 Uhr

Danke für das überwältigende Feedback zu unserer #Breitband-Aktion! #esgehtumunserland #nrw #ltwnrw17 #countdown #digitalisierung #internet Ein Beitrag geteilt von Christian Lindner (@cl2017) am 13. Mai 2017 um 11:47 Uhr

Heute geht's los! Mit dem Wahlkampfbus unterwegs #westfalen #lippe #rheinland #nrwkannmehr Ein Beitrag geteilt von Armin Laschet (@armin_laschet) am 1. Apr 2017 um 1:53 Uhr

Kategorie 7:

Ein überraschendes Foto

#Aachen #Karneval #Alaaf #Prinzengarde #heutekeinSelfie #Rosenmontag Ein Beitrag geteilt von Christian Lindner (@cl2017) am 27. Feb 2017 um 4:39 Uhr

#markuslanz #hamburg Ein Beitrag geteilt von Armin Laschet (@armin_laschet) am 19. Mär 2017 um 9:19 Uhr

Moment mal! Wieso werden denn hier nicht die Spitzenkandidaten von den, derundgezeigt?Weil sie auf Instagram keinen eigenen Auftritt haben oder ihr Profil zwar nett, aber mit 180 Followern nicht konkurrenzfähig ist (sorry, Piraten ). Also los:SPD-Spitzenkandidatin Hannelore KraftKraft postet gerne Fotos aus ihrer Vergangenheit und betont dabei in langen Bildunterschriften, wie hart sie für ihren Aufstieg gearbeitet hat: »(..) Dafür arbeitete ich hart. Wirklich immer. Zusätzlich zur Schule und zu meiner Ausbildung, zum Studium und während der Praktika noch oben-drauf.« Wer da noch nicht beeindruckt ist, kriegt noch 20 (!) Hashtags unter das Foto geknallt: »#aufeigenenfüßenstehen #meinegeschichte #rumgekommen (...) #auslandserfahrung #diewelterkunden (...)«FDP-Spitzenkandidat Christian LindnerLindner zeigt sich gerne in nachdenklicher Pose auf Schwarz-Weiß-Fotografien. Und damit niemand denkt, er sei ein Tagträumer, setzt er die bedeutungsschweren Hashtags »#longday« und »#esgehtumunserland« drunter.CDU-Spitzenkandidat Armin LaschetLaschet zeigt sich gerne stolz neben den ganz großen Prominenten dieser Welt: dem Papst, der Kanzlerin und Ralf Möller.Und wie! Sie zeigt ihm dennicht einfach nur von der Bühne herab, sondern auch aus einem halben Meter Entfernung. Da ist die Dame neben ihr ganz baff.»Großer Andrang«, schreibt Linder unter dem Bild. Wie wir sehen, wollen Zehntausende ihm nahe sein. Die wenigen Glücklichen, die ein Autogramm ergattern, können es übrigens für satte 2,49 Euro versteigern, so das Höchstgebot für eine Lindner-Autogrammkarte im Januar auf eBay.Für den kleinen Mann nimmt sich Laschet immer Zeit. (Sorry, der alte Maffay-Gag musste sein.)Und wie! Der kleine Junge neben SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz muss sogar Sonnenbrille tragen, so sehr blendet ihn die Lichtgestalt der SPD.Wer neben dem Bundespräsidenten sitzen darf, muss ja wohl wichtig sein. (Und das Gerücht, er habe sein Namensschild nur fürs Foto von Reihe 17 in Reihe 1 verlegt, ist natürlich Quatsch.)Die Ferres und der Hape auf einmal, mehr geht nicht in Deutschland.Schokoherzen als Werbegeschenk. Die landen für gewöhnlich tief drinnen in der Handtasche, werden dort ein, zwei Jahre vergessen und dann aus Heißhunger an supermarktfernen Orten doch noch gegessen.Vermutlich Koreanisch. Und weil Lindner keine Sekunde ohne Wahlkampf existieren kann, setzt er den Hashtag darunter: #FreiheitstattSchweinefleischpflichtAachener Printen. Da freut sich der afghanische Ex-Präsident Hamid Karsai schon den ganzen Tag drauf.wird doch hoffentlich noch mehrheitsfähig sein in Deutschand.Langsames Wlan??? Skandal! Wo muss ich mein Kreuzchen machen?Endlich mal keine Floskeln! Endlich mal konkrete Aussagen, die sich nicht jeder auf den Bus schreiben könnte. Stark.Die Chinesen mögen zwar grad die Elektroautorevolution anführen, die Amerikaner stampfen vielleicht Startups aus dem Boden, die nach drei Wochen mehr wert sind als VW - aber in NRW, da muss sich niemand mehr selber die Zähne putzen! #innovation #ganzvorne #siliconpottUniformen stehen ihm. Sollte es mit dem Erdrutschsieg in NRW nichts werden, kann er immer noch Verteidigungsminister werden, da wird ja bald was frei.Wer von Markus Lanz nicht nur interviewt wird, sondern auch noch fotografiert, der hat es wirklich geschafft.