»Habe ich selber mit Freunden in einem Dortmunder Studio aufgenommen und meiner Frau an unserem Hochzeitstag geschenkt – im Mai vor 26 Jahren.«»Die erste große Tour: Ich, 1974, mit dem BritRail Pass auf die Insel. Mit Stopover auf dem legendären Reading-Festival.«»Der ultimative ›Scheiß was drauf, weiter geht's‹-Song.«»Mehr als nur die größte Stadionhymne aller Zeiten, wie unser Dokumentarfilm mit dem gleichen Titel erzählt, der heute Kinostart hat.«»Mehr Berlin geht nicht. Alle Regler nach rechts und Kupplung kommen lassen.«»Achtziger vom feinsten. Atemberaubender Videoclip. Wer hätte gedacht, dass man MTV mal nachtrauern würde.«»Großartiger Song. Kann ich momentan andauernd hören. Warum? Die Auflösung ist übrigens im Songtext versteckt... .«