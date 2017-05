Anzeige

Dr. Dr. Rainer Erlinger

»Dieses Jahr heiraten drei befreundete Paare, auf deren Hochzeiten ich eingeladen bin. Nun ist es so, dass diese drei Hochzeiten jeweils auf einen Freitag fallen und ich dafür jedesmal einen Urlaubstag nehmen müsste. Kann ich eine Hochzeit mit einer Notlüge absagen?«Der britische Anthropologe Robin Dunbar ist bekannt für seine Forschungen zur Größe des Freundeskreises und besonders für die nach ihm benannte Dunbar-Zahl. Sie besagt, dass Menschen aufgrund der Größe ihres Gehirns zwischen 100 und 250, im Schnitt etwa 150 »Freunde«, also stabile soziale Beziehungen haben können. Weitere Untersuchungen zeigten Abstufungen. Für gewöhnlich hat man einen engsten Freund oder Partner, fünf sehr enge Freunde, 15 enge und fünfzig gute Freunde, 150, die man Freunde nennen würde, 500 Bekannte und 1500, die man kennt. Interessanterweise hat Aristoteles etwas Ähnliches, ohne konkrete Zahlen zu nennen, schon theoretisch erkannt: »Es ist also sicher richtig, dass man nicht darauf aus ist, möglichst viele Freunde zu haben … Denn es dürfte gar nicht möglich sein, mit vielen eng befreundet zu sein.«Was bedeutet das alles für Sie? Gäben sich drei Paare aus Ihrem engsten oder engeren Freundeskreis das Jawort, würden Sie sicherlich gern Ihre freien Tage dafür opfern. Offenbar sind jedoch zumindest einige davon nicht so eng, vielleicht sogar nur Bekannte, oder die Freundschaft ist eher einseitig, was gar nicht so selten vorkommt. All dies ist nicht gerade schmeichelhaft für die Betreffenden.Damit kommen wir zur Lüge. Anders als Kant bin ich nicht der Meinung, dass man niemals lügen darf, auch nicht um einem Freund das Leben zu retten. Die Wahrhaftigkeit ist ein hoher Wert, aber eben ein Wert, nicht der einzige. Andere nicht zu verletzen ist ebenfalls ein wichtiges Anliegen. Einem Brautpaar zu sagen, dass sie es einem nicht wert sind, einen Urlaubstag zu opfern, bringt nichts, außer die beiden schwer zu kränken. Das Hochhalten der Fackel der Wahrhaftigkeit scheint mir dafür, speziell an deren Hochzeitstag, keine ausreichende Notwendigkeit zu liefern.