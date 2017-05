Sagen Sie jetzt nichts, Ulrich Noethen

Anzeige

Anzeige

18. November 1959 in MünchenSchauspielerDrei Semester Jura, dann SchauspielschuleAbout SchmidtNatürlich ist Ulrich Noethen einer der allerbesten deutschen Schauspieler. Aber er ist nicht unter den ersten zehn, die einem einfallen, wenn man deutsche Schauspieler aufzählt. Spielt er zu oft den Spießer? Interessant in dem Zusammenhang: Noethen heißt eigentlich Schmidt, er wählte den Namen seiner Großmutter als Künstlernamen. Der untergebutterte Durchschnittsmann ist seine Spezialität, im Erwachsenenfilm (Beispiel:, Ulrich Tukur schillernd im weißen Anzug, Noethen daneben wie ein Schluck Wasser, aber toll als Schluck Wasser) wie im Kinderfilm. Ein Noethen-Klassiker ist Herr Taschenbier im(die Sams-Filme kommen im Juli anlässlich von Paul Maars 80. Geburtstag wieder ins Kino). Herr Taschenbier ist, wie der Name klingt: Er braucht ein Sams, um ein bisschen aus sich herauszugehen. Den Gesichtsausdruck des Menschen, dem Dinge passieren, mit denen er nicht rechnet und die ihn zu überfordern drohen, hat Noethen wirklich drauf. Ganz anders seine Wirkung bei Hörbüchern. Sexy fast. Im Januar gewann er den Hörbuchpreis als bester Interpret für seine Lesung von Friedrich Anis Roman. Kaum vorstellbar, wie er die Hauptrolle in einem Film mit diesem Titel spielen würde.