Bibi (ganz rechts) und Felix Beshir konkurrieren um die Gäste, aber ihr Verhältnis ist sehr entspannt. Rouanne (auf dem Bootsdach) ist eine Cousine des Geldgebers Timur El Hadidi. Sie studiert Politik in Alexandria und Deutsch am Goethe-Institut – wenn sie sich nicht gerade auf der Insel Heissa erholt.

Timur El Hadidi macht selbst am liebsten Urlaub in der Lodge, die von seinem Geld gebaut wurde.

Der Mann, der sich selbst Bob Marley nennt, begrüßt die Gäste mit dem Wort »Chilling«.

Die Küche von Mahmoud El Antaki ist spartanisch, sein Essen opulent – und er ein zufriedener Koch, weil er auf Heissa ohne Tiefkühlfisch aus Europa auskommt.

Timur spinnt. Sagen selbst enge Freunde. Fliegt in einer fünfzig Jahre alten Cessna mit zwanzig Millionären eine Vintage-Rallye durch Afrika bis runter nach Kapstadt. Baut sich in einem Vorort von Kairo ein Haus aus Müll, mit Betonresten aus Abbruchhäusern und alten Flaschen, der Umwelt zuliebe, nicht aus Geiz. Fragt fremde Leute, wovon sie träumen. Verschenkt 130 000 Euro, damit sie ihren Traum verwirklichen können. Sagt, irgendwas werde er dafür schon zurückerhalten, und sei es Liebe.Timur El Hadidi, Deutschägypter, in Alexandria als Sohn eines Anwalts und einer Mitarbeiterin des Goethe-Instituts aufgewachsen, in Schottland den Master in Wirtschaft abgeschlossen, »im Herzen Ägypter, im Kopf Deutscher«, 41 Jahre alt, schlank, mittelgroß, etwas zu lange Haare für einen Betriebswirt, der um seriöses Aussehen bemüht wäre, aber das ist der Mann mit einem Faible für bunte T-Shirts und Sandalen ohnehin nicht mehr, seitdem er vor fünf Jahren seinen Job als Umweltberater für einen ägyptischen Bau-Multi gekündigt hat. Außerdem: Segler, Motorradfahrer, Vater einer kleinen Tochter, geschieden. Auf den ersten Blick Typ gelangweilter Millionär mit Spleen für Abenteuer und Sozialismus, der sagt: »Wir wissen alle, dass wir in der globalisierten Weltwirtschaft so nicht weitermachen können, deswegen müssen wir eben mal was Neues ausprobieren.«Viele sprechen davon, Timur El Hadidi hat es getan.Das Neue fußt auf einer alten Idee: Jeder zahlt nach seinen Möglichkeiten. Die Wirtschaftswissenschaft nennt das »Pay What You Want«, kurz PWYW. In Restaurants und Cafés wurde das weltweit oft ausprobiert und meistens schnell wieder verworfen. Mit Musik hat es funktioniert: Die Band Radiohead verkaufte 2007 ihr Albumüber das Internet, das machte das Modell PWYW erst berühmt. Verschiedene Zoos und Museen ließen zeitweise ihre Besucher den Eintrittspreis selbst bestimmen, und das klappte. Auch Bäckereien, Bars und Friseure versuchen sich immer wieder an dem Prinzip. Sogar mit Rasierklingen in Supermärkten wurden vielversprechende Testläufe gemacht.Von Hotels kennt man das weniger. Aber in zwei Gästehäusern auf Heissa Island, einer Insel im vom Assuan-Hochdamm aufgestauten Nil im Südosten Ägyptens, gilt jetzt PWYW. Die Lodges heißen »Nubian« und »Agilika«. »Agilika« ist die größere. Dass die Gäste der beiden Lodges selbst entscheiden, was sie für einen angemessenen Preis halten, hat Timur El Hadidi verfügt, als er sein Geld zwei nubischen Fährleuten schenkte. Der eine baute mit 100 000 Euro die »Agilika Lodge« mit zehn Zimmern und 31 Betten, der andere renovierte sein Haus für 30 000 Euro und baute drei Gästezimmer ein.»Jugendliche oder Arbeitslose zahlen im Zweifel sogar gar nichts«, sagt Timur El Hadidi, der zum ersten Mal seit einem Jahr wieder Gast ist in den Lodges, die von seinem Geld gebaut wurden. 300 Baumsetzlinge hat er als Geschenk mitgebracht. Er pflanzt sie selbst, jeden Abend zwei Dutzend.Der flexible Preis verwirrt natürlich Gäste, die zum ersten Mal da sind: Eine Yogalehrerin aus Kairo kennt das von Ashrams in Indien und Hostels auf dem Jakobsweg, aber nun tut sie sich schwer, zwanzig Euro hält sie schließlich für angemessen. Umgerechnet 18 Euro pro Nacht hat ein Vogelbeobachter aus England bezahlt. Inklusive Frühstück, Abendessen und Tee rund um die Uhr. Vierzig Euro gab die ägyptische Berufstrommlerin, samt Trinkgeld. Zehn Euro ein Student. Andere haben gehört, es gebe doch einen Mindestpreis: zwölf Euro inklusive Frühstück. Nein, sagt Timur El Hadidi. »Ein Mindestpreis würde die Sache vereinfachen. Aber ich will es den Leuten nicht einfach machen.«Auf Heissa Island leben rund 2000 Nubier. Ein Motorrad und ein Lastwagen sind die einzigen Verkehrsmittel. Die zehn Zimmer der »Agilika Lodge« liegen in bunt bemalten Steinhäuschen, Fantasieflaggen wehen auf den Dächern. Ein Mann, der sich Bob Marley nennt und auch so aussieht, begrüßt Gäste mit dem Wort »Chilling« und dem für Nubier typischen weichen Händedruck. Auch nubische Frauen reichen Männern die Hand, sie sind meistens unverschleiert. Alle Nubier blicken einem bei der Begrüßung tief und lange in die Augen.Zwei Gäste, Angestellte eines Pharmakonzerns in Alexandria, zwanzig Stunden mit dem Zug angereist, drehen zum Frühstück ihren ersten Joint auf der Terrasse. Es gibt Ful, Bohnenbrei, das ägyptische Nationalgericht, dazu Tee, Kaffee und, sofern man es am Vortag bestellt hat, auch Bier. Beide Lodges sind noch eine Art Geheimtipp, die Gäste fanden bisher nur über Mundpropaganda hierher. Rucksacktouristen und Studenten aus Europa und den USA sind gekommen und ägyptische Intellektuelle – von der Revolution deprimiert, froh um einen Ort, an dem weder das Militärregime noch die Muslimbrüder präsent sind.Ahmad El Esseily zum Beispiel: ein gut aussehender Mann Anfang vierzig, mehrsprachig, Bestsellerautor, Ex-Fernsehmoderator mit Millionenpublikum. Schwingt schon morgens Reden auf der Terrasse. Die Leute hören ihm gern zu. Eine ägyptische Mischung aus Richard David Precht und Günther Jauch. Er hat seinen Job geschmissen, als der Sender ihm vorschreiben wollte, was er zu sagen hätte. Jetzt macht er seinen eigenen Blog und redet, worüber er gerade Lust hat: »Freiheit, Angst, Liebe, Politik, Religion, Lebenshilfe.« Erzählt beim Frühstück Dinge wie: »Bis dreißig sollte ein Mensch sich gefunden haben, um danach all das auszuleben, was in ihm steckt – aber erst muss man den Bus finden, dann die Route.« Oder auch: »Homosexuellen sollte kein Recht auf die Ehe zugestanden werden.« Als er das in der Lodge sagt, bricht ein Sturm der Entrüstung los. Er knickt nicht ein.Zweimal war El Esseily auf Heissa. Sein Geld reicht noch wenige Monate, in denen er das Leben des letzten unabhängigen Kommentators in Ägypten durchhalten kann. Er kifft nach dem Gebet auf der Terrasse.Die Polizei bleibt der Insel fern. Auch die Armee lässt die Nubier und ihre Gäste in Ruhe. Einmal wollte ein Offizier nach dem Rechten schauen, aber kein Fischer erklärte sich bereit, ihn überzusetzen. In ländlichen Gebieten wie diesem zahlt in Ägypten niemand Steuern. Auf Heissa kommt der Strom gratis vom Staudamm, das Wasser im See ist trinkbar, und wer Hunger hat, pflückt Guaven vom Baum. Heissa ist eine Art ägyptisches Christiania, wo der Staat einige wenige Leute einfach machen lässt. Die Insel ist auch ein Magnet für Vogelliebhaber, besonders viele Enten aus ganz Europa machen am Ufer Halt auf ihrem Weg von und nach Schwarzafrika. Andere Tiere auf der Insel: Geckos, Skorpione, weiße Füchse und jede Menge Ziegen, die immer wieder gern die Baumsetzlinge fressen, die Timur El Hadidi pflanzt. Seit Neuestem leben auch drei Hunde auf Heissa. Hat der Koch der »Nubian Lodge« aus Kairo mitgebracht. Straßenköter, die ihm zugelaufen waren. Sie schlagen an, wenn Gäste kommen, die sie nicht kennen. Bekannten lecken sie die Hände. Hunde kannte man bisher gar nicht auf Heissa Island, aber jetzt will jeder einen haben.In den Siebzigerjahren wurden der zweite Staudamm am Nil fertiggestellt, der Philae-Tempel vom Nil-Ufer umgesetzt, Zehntausende Nubier vom Nilufer vertrieben und ihr Land vom See überflutet, der sich zwischen den beiden Dämmen bildete. Seitdem leben die 2000 vertriebenen Nubier auf Heissa. Die »Agilika Lodge« liegt direkt am Ufer, mit Blick auf den Philae-Tempel, der auf der gegenüberliegenden Insel wieder aufgebaut wurde. Vor dem arabischen Frühling war er ein Touristenmagnet, 900 Boote liegen vor Anker, nur vierzig sind derzeit im Betrieb. Die Nubier auf der Insel leben vom Fischen oder halten Ziegen. Arbeit gibt es kaum, außer in den beiden Gästehäusern oder in Assuan, doch die schwarzen Nubier finden in Ägypten lediglich Hilfsjobs. Bisher interessierte sich niemand für die Insel.Um zwanzig Uhr Mittagessen, so nennen das die Leute auf der Insel, auf der man lange schläft und bis tief in die Nacht diskutiert. Die Tage sind zum Reden zu heiß.Ein Ägypter kocht in der »Nubian Lodge«. Sie hat drei Zimmer, eine Bar und ein Restaurant, in dem man auf Kissen am Boden sitzt und auf den See blickt. Der Koch heißt Mahmoud El Antaki, Spitzname Pati, ein Ägypter aus Kairo, 36 Jahre alt. Sein Englisch ist perfekt. 18 Jahre lang hat er in Lima, Buenos Aires, Miami, Santa Monica und San Francisco gekocht. Aus Heimweh kehrte er zu Familie und Freunden zurück nach Kairo. Doch er hielt es nicht lange aus: »Der Lärm, der Dreck, das Geld, tiefgefrorenes Lamm, Fisch aus Schweden – alles pervers.« Vor sechs Monaten reiste Pati nach Heissa, um ein paar Tage abzuschalten. »Die Insel hat mich geheilt. Und dann hat Bibi mich gefragt, ob ich bleibe und bei ihm koche.«Bebyaro, kurz Bibi, gehört die Lodge. Einen bürgerlichen Nachnamen hat er nicht. Bibi ist Nubier, die Lodge hat er Pati kostenlos überlassen. Bibi fährt lieber noch Boot. Bringt Touristen von Assuan zum Philae-Tempel auf der Nachbarinsel und später wieder zurück. Nur Gästen, die ihm gefallen, verrät er, dass man auf Heissa auch großartig zu Abend essen und übernachten kann. Bibi sagt: »Meine Mutter hat mich so erzogen, immer zu geben und nicht an das zu denken, was man dafür bekommt. Patis Restaurant belebt das Geschäft, es war gut, es ihm zu überlassen.«Zwei Töchter hat Bibi. Salli, die jüngere, hat er nach El Hadidis Ex-Frau benannt.An Bibis rechtem Zeigefinger fehlen zwei Glieder. Abgequetscht, als sein Boot gegen ein anderes schrammte. Seinem Bruder ist das Gleiche passiert, auch ihm fehlen die vorderen zwei Glieder des rechten Zeigefingers. Inshallah, sagt Bibi mit einem Lachen.Mahmoud El Antaki hat in Gourmetrestaurants gearbeitet und kocht jetzt auf einem Sechzig-Euro-Gasherd. Sechs Lehrlinge hat er, jede Woche bringt er ihnen ein anderes Gericht bei. Zum Beispiel Ceviche mit Tilapia aus dem Nil. Oder Tilapia gebraten in Butter – »das lässt den Fisch für sich selbst sprechen«. Dazu Kumquats in einer Sauce aus Orangen, Zwiebeln, Guaven- und Zuckerrohrsaft. Danach Lamm aus dem Ofen. Der Koch hat es mit seinem japanischen Messer selbst geschlachtet und nach den islamischen Halal-Regeln ausbluten lassen. Wie man das macht, hat er sich aus einer niederländischen Dokumentation abgeschaut. Er sah dem Tier dabei in die Augen und bat um Entschuldigung. Sein Lehrling hat der alleinerziehenden Mutter in der Nachbarschaft gleich ein Stück Fleisch vorbeigebracht. »Das ist unter Nubiern selbstverständlich. Jeder hilft jedem. Bei Hochzeiten bauen die Leute dem Brautpaar ein Haus, und bei einer Beerdigung kommen alle zum Weinen vorbei«, sagt El Antaki. »Das Irre ist: Egal ob sie den Toten gekannt haben oder nicht, ihre Tränen sind echt! So einen Zusammenhalt kenne ich nicht aus Kairo.«Mahmoud El Antakis Essen kostet einen Fixpreis, wie in einem normalen Restaurant. Für die drei Gästezimmer zahlt jeder Gast, so viel er will. »Das funktioniert und trägt sich.« 16 Euro bekommt El Antaki im Schnitt für ein Zimmer, sagt er. Das decke die Kosten – und lasse mitunter Spielraum für kleine Investitionen. Sogar Bäder haben Bibi und er in jedes der drei Zimmer der »Nubian Lodge« einbauen lassen. Um etwas auf die hohe Kante zurückzulegen, reicht der Gewinn nicht. El Antaki hält sein geringes Einkommen nicht davon ab, die nächsten Jahre bei den Nubiern auf Heissa verbringen zu wollen.