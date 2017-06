Anzeige

»›Und, was gab’s bei dir am Wochenende zu essen?‹ - Das Thema Essen und Trinken spielt bei uns natürlich auch privat eine große Rolle, und es ist immer wieder Gesprächsstoff, was wir uns selbst kochen oder wo wir essen waren. Einmal hat unser ehemaliger Sommelier Gerald - jetzt ist er bei uns in der Weingalerie - geantwortet: »Spaghetti mit Avocado und Champignons«. Zuerst konnte ich mir das nicht vorstellen, aber der Schmelz der Avocado, die Frische der rohen Champignons und die heiße Pasta sind eine tolle Kombination! Wenn ein französischer Sommelier an seinem freien Tag etwas für sich kocht, muss das einfach lecker sein.«500 g Pasta (am besten Spaghettini)1 Schalotte1 Knoblauchzehe2 Avocados (reif)50 ml Olivenöletwas Chili oder Peperonije nach gewünschter Schärfe (entkernt und gewürfelt)1 EL gehackte Petersilie, 60 g frisch geriebener Parmesan200 g weiße, knackige Champignons (mit einem feuchten Tuch geputzt)schwarzer Pfeffer aus der MühleSalzPasta in Salzwasser al dente kochen, etwas von dem Kochwasser aufheben. Während die Pasta kocht, Schalotte und Knoblauch in feine Würfel schneiden. Avocados vierteln, Schale entfernen und jedes Viertel in zirka 6 Stücke würfeln. Im benutzten Kochtopf dann das Olivenöl erhitzen. Schalottenwürfel, Knoblauch und Chili bzw. Peperoni hinzufügen, kurz anschwitzen und mit dem aufgehobenen Kochwasser (ca. 150 ml) ablöschen. Pasta wieder in den Topf geben und alles gut vermengen. Dann die Pasta in eine große Schüssel geben und mit Petersilie, Parmesan und Avocadowürfeln vermengen. Mit schwarzem Pfeffer abschmecken und die Champignons mit einem Trüffel- oder Gemüsehobel in Scheiben roh auf die Pasta hobeln.kocht im Münchner Restaurant »Geisels Werneckhof« und schreibt neben Elisabeth Grabmer, Maria Luisa Scolastra und Christian Jürgens für unser Kochquartett.