»Während der Bundeswehrzeit war das unser Standardlied; wir haben es anderthalb Jahre lang rauf und runter gehört. Und wenn der Sergeant im Lied ›Stand up and fight‹ schreit, muss ich auch heute sofort wieder an die Grundausbildung denken.«»Das ist der Soundtrack meiner Teenager-Zeit, als ich das erste Mal verliebt war. In eine Tochter aus der Nachbarschaft. Aber natürlich erfolglos.«»Das Lied hat mich im US-Wahlkampf von Bill Clinton sehr inspiriert. Es begleitet mich bis heute: Nie damit aufzuhören, an morgen zu denken, und nicht nur in der Gegenwart zu leben. Ich finde, das ist der beste Leitsatz, den man haben kann.«»Ein wundervolles Lied von Frank Sinatra. Es steht für mich für vollkommene Freiheit – und für die Fähigkeit, über Grenzen hinauszuschauen und dabei die Gelassenheit und das Wissen zu haben, dass es mehr gibt als man selbst.«»Das Ur-Lied aller Väter – das hat mein Vater mir schon immer vorgespielt und ich habe mich damals gefragt, was er wohl damit meint. Heute verstehe ich’s – und irgendwie stimmt es für alle Generationen von Vätern.«»Ich bin einfach ein Western-Fan und gleichzeitig ein Cineast. Außerdem verkörpert das Lied für mich die Standard-Herausforderung der Politik.«»Ich bin bekennender und begeisterter Clubberer. Schon bei den ersten Tönen bekomme ich Gänsehaut. Ich erinnere mich dabei noch genau, als der FC Nürnberg Pokalsieger gegen Stuttgart geworden ist. Ich war damals in Berlin im Stadion dabei, alle haben das Lied rauf und runter gesungen. Es ist das schönste Fußballerlebnis meines Lebens gewesen.«