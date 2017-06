Anzeige

25. Oktober 1984 in Santa Barbara, USASängerinHigh School, Mitgliedschaft im GospelchorKatharina die GroßeEs wird ja oft geklagt, es gebe keine richtigen Superstars mehr. Aber bitte: 126 Millionen verkaufte CDs, 72 Millionen Downloads, 99 Millionen Twitter-Follower – seit die Kalifornierin Katy Perry (bürgerlich Katheryn Hudson) mitweltberühmt wurde, 2008 war das, ist sie dauernd in den Charts, in den Klatschspalten, auf den roten Teppichen. Sie begeistert Teenager, sie verzaubert Männer und wirkt auf Frauen wie eine coole Freundin. Noch dazu ist sie zuverlässig mit den tollsten Männern zusammen, erst mit dem Komiker Russell Brand, dann mit dem Musiker John Mayer, bis vor Kurzem mit dem Schauspieler Orlando Bloom. Wenn man sich einen Superstar ausdenken wollte: Superer geht’s nicht, oder? Wie zum Beweis erscheint sie beim Fototermin mit einem Trupp von acht Leuten: Bodyguard, Stylist, Assistentin, Assistent der Assistentin und so weiter. Und natürlich ist Perry in Eile, sie muss Promotion für ihr neues Albummachen, ständig ist so viel zu tun. Also kurzer Blick auf die Fragen, ein paar Augentropfen, los. Jedes Bild sitzt beim ersten Versuch. Danke, Händedruck, perfektes Lächeln in die Runde, bye-bye, take care. Und, wusch, ist sie wieder zur Tür hinaus, samt Hofstaat. Es ist, als stünde noch eine kleine Staubwolke im Raum, so schnell ist alles gegangen.