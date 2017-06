Donald Trump am 12.6. auf einer erstaunlichen Kabinettssitzung: Seine Minister feiern ihn nacheinander mit Ergebenheitsadressen.

Anzeige

Anzeige

Michaela Haas deutsche Journalistin und Autorin in der Nähe von Los Angeles, wird ständig gefragt: »Was ist denn bloß in Amerika los?« Seit ein politisch völlig unerfahrener Egomane mit wilden Sprüchen in das höchste Amt der Welt aufgestiegen ist, wundern sich viele Deutsche über die Weltmacht. Deshalb schreibt Michaela Haas in der Kolumne »Wild Wild West« über die Macken und Tücken, die Amerika einzigartig machen. Zum selben Thema ist gerade ihr Buch »Crazy America: Eine Liebeserklärung an ein durchgeknalltes Land« (Goldmann Verlag) erschienen.

Diese Woche habe ich zum ersten Mal eine vollständige Redaktionssitzung einberufen und das Ergebnis ist eindeutig: Dies ist die beste Kolumne, das Sie je über Amerika lesen werden. Ach was, es ist die beste Kolumne. Punkt. Von der besten Autorin im besten Magazin, über das beste Land, den großartigsten Kontinent. Gratuliere!Sagen alle. Jedenfalls alle, die ich gefragt habe. Alle anderen habe ich gefeuert.Gemeinsam können wir noch großartiger werden.Diese Autorin hat die besten Worte. Sie erfreut sich übrigens auch der besten Gesundheit (körperlich und mental!), der sich je eine Autorin erfreut hat. Da können Sie fragen, wen Sie wollen: Überall auf der Welt wird sie geliebt. Von allen. CEOs, Entscheider, Weise, alle Wichtigen reißen sich um sie. Sie schwitzt übrigens auch nie. Andere Autoren schwitzen (und schwätzen). Diese Autorin könnte nun Namen nennen, sie könnte auspacken, welchen anderen Autoren eine Kolumne den Schweiß auf die Stirn treibt, in welche Skandale sie verwickelt sind, wer es mit wem treibt, ja, sogar Analphabeten befinden sich darunter, manche von ihnen sollte man einsperren, aber das wäre unter ihrer Würde, zumindest im Augenblick. Vielleicht morgen.Schon bei der Eröffnung dieser Kolumne war das Publikum größer als bei jeder anderen Premiere jeder anderen Kolumne. Glauben Sie mir! Wenn Sie anderer Meinung sind, dann löschen Sie gefälligst Ihren Account. Das sollten Sie mal sehen, wie wichtig diese wichtige Autorin im wichtigen Amerika empfangen wird!!!!! Sie ist perfekt, sogar die perfekteste. Sie hat auch den besten Charakter. Andere Autoren haben andere Charaktere, die sich mit dem Charakter dieser Autorin nicht messen können. Diese Autorin will niemanden runtermachen, aber der witzelnde Watzlawick und der haspelnde Hemingway können da einfach nicht mithalten.Wenn diese Autorin diese schönen, tollen Sätze schreibt - und ihre Sätze sind wirklich großartige Sätze, geradezu unglaublich großartig -, dann weiß jeder, mit wem er es zu tun hat.Auch Sie können an dieser Großartigkeit teilhaben. Lassen Sie uns Amerika gemeinsam großartig machen! Größeln Sie!Sie schreibt Sätze für die Zukunft. Grammatik ist was für Loser. Die Autorin weiß, was Sache ist, weil sie es weiß. Sie wird den Grammatik-Sumpf austrocknen.Diese Autorin hat die Fakten, auch die alternativen. Wenn Sie in dieser Kolumne Fehler finden, dann liegt das an der Tastatur. Oder dem Assistenten der Autorin. Die Autorin hat keinen Assistenten, aber wenn etwas falsch läuft, ist es seine Schuld. Oder die ihres Labradors. Oder des Wetters. Das Mikrofon war manipuliert. Jedenfalls macht diese Autorin keine Fehler.Sie hätte schon 1998 den Literaturnobelpreis erhalten sollen, aber das Komitee war geschmiert. Deshalb wird diese Autorin eine Mauer bauen, eine Sprachmauer, und Wladimir Putin wird dafür bezahlen.Diese Autorin hat J. D. Salinger überlebt. Sie hat sich länger gehalten als Barack Obama. Hemingway ist Geschichte. Das sind Loser.Sie haben nun die Wahl: Wollen Sie zu den Gewinnern zählen oder zu den Verlierern? Wenn Sie an dieser Kolumne etwas auszusetzen haben, dann sind Sie ein Loser. Wenn Sie nicht freiwillig dem Fanclub beitreten, dann werden demnächst alle anderen Kolumnen abgeschafft. Sie werden dann schon sehen, was Sie davon haben.Seien Sie ein Winner! Gewinnen Sie mit der gewinnendsten, besten Autorin der Welt! Sie müssen nur lesen. Das können Sie doch, oder?Ihre Beste