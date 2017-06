Anzeige

Im Juni sammle ich Holunderblüten und koche daraus Sirup für Cocktails oder Limonaden ( hier das Rezept dazu ). Man kann aus wenigen Blüten sehr viel Hollersiurp machen, im Vorratsregal stehen noch Flaschen von der letzten Saison. Darum war ich sehr dankbar für eine Anregung von Hans Haas. Der Münchner Spitzenkoch bereitete im Salzburger Sternerestaurant Ikarus ein Rezept zu Ehren des Bad Gasteiner Jahrhundertkochs Eckart Witzigmann zu: Pochierter Huchen auf Selleriepüree in einem Sud, den Haas mit Holunderblütenöl aromatisierte. Ein fantastisches Gericht! Von Holunderblütenöl hatte ich vorher noch nie gehört. Dabei leuchtet die Idee sofort ein – warum war ich nur selbst nie darauf gekommen?Die Zubereitung ist ganz einfach, Blüten sammeln, mit warmem Öl begießen, ziehen lassen, abgießen. Mein erster Versuch ging trotzdem gründlich schief, das fertige Öl schmeckte langweilig. Daraufhin fragte ich noch einmal nach bei Hans Haas: Entscheidend ist die Qualität der Blüten – meine hatte ich sehr früh morgens vor der Arbeit geschnitten, am Tag zuvor hatte es noch geregnet, die Holunderblütensaison hatte gerade erst begonnen – mehr kann man bei der Wahl der Blüten eigentlich nicht falsch machen. Hans Haas empfiehlt, die Blüten nach mindestens zwei sonnigen Tagen mittags zu sammeln - dann duften sie besonders stark. Meine Blüten hatte ich im Öl bei 50 Grad drei Tage lang im Ofen ziehen lassen – es ist aber schonender, die Blüten mit dem Öl zu begießen, dann aber nur bei Zimmertemperatur ziehen zu lassen, dafür aber eine ganze Woche lang. Im Moment sind viele Holunderbüsche mitten in der Blüte, die Zeit ist ideal. Aber auch bald vorbei - handeln Sie jetzt!