Dr. Dr. Rainer Erlinger Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann schreiben Sie eine E-Mail an gewissensfrage@sz-magazin.de

Integration und Inklusion werden oft vor allem im Hinblick auf die dafür notwendigen Mittel und die Frage diskutiert, ob dies alles, speziell bei nicht ausreichenden Ressourcen, zu Lasten der anderen Kinder geht. Jenseits aller Probleme und Kritik sehe ich jedoch zwei große Vorteile für alle Beteiligten: Die Kinder können sehr früh lernen, ja mehr noch, erleben im buchstäblichen Sinne, dass Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Fähigkeiten und Möglichkeiten haben. Und sie können lernen, in einer Gruppe – und darüber hinaus – Rücksicht auf alle Beteiligten zu nehmen. Beides strahlt weit über den Umgang mit den Menschen hinaus, die man primär integrieren oder inkludieren möchte.Das würde ich hier anwenden, wobei ein mehrstufiges Vorgehen sinnvoll erscheint. Zunächst sollte man versuchen, im Gespräch mit dem Kind, den Eltern und den Erziehern zu klären, ob der Junge im Rollstuhl auch auf dem Abenteuerspielplatz – vielleicht über die Auswahl der Spiele und Aktivitäten – inkludiert werden kann oder sich schon darüber freut, nur dabei zu sein.Falls das nicht möglich ist, glaube ich, dass Ihre Tochter von einer Reihe von Erkenntnissen sehr profitieren kann. Offensichtlich liegt ihr etwas an dem Jungen im Rollstuhl, sonst würde sie ihn nicht einladen wollen. Nun aber kann man ihr zeigen, dass man nicht immer alles haben kann. Dass es richtig ist, einen Konflikt zwischen dem, was man möchte, und dem, was für alle möglich ist, zunächst auszuhalten – und dann nicht egoistisch, sondern im Sinne eines Miteinanders zu lösen. Dass das Miteinander einen eigenen Wert darstellt. Und dass ein Geburtstag, ein Tag, an dem man im Mittelpunkt steht, ein guter Tag ist, um umgekehrt großzügig zu sein. Wann, wenn nicht an einem Tag, an dem man selbst viel bekommt?