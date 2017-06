Anzeige

Seine Begabung ist einfach unverkennbar. Für mich ist er der ultimative Sänger. Seine Art, die Emotionen auszudrücken, die in einem Song stecken, berührt mich als Hörer zutiefst. Besonders bei den Balladen. Damals, als das erste Album entstand, waren wir alle große Fans von OV und haben den Song »I'm Gonna Forget About You« regelmäßig bei unseren Konzerten gespielt. So kam er auf die Platte.Leider nicht. Wir haben an der Westküste gelebt, dort hat er keine Konzerte gegeben. Er ist nur über uns drübergeflogen, auf dem Weg nach Japan, wo sein tolles Live-Album entstanden ist. Und dann ist er ja leider schon 1980 gestorben.Ja, »I Want Everyone To Know« vom AlbumAlbert Collins. Zuerst einmal deshalb, weil er 1971 auf meiner High-School-Abschlussparty gespielt hat – ist das nicht cool? Wir hatten damals eine Abstimmung, ob er spielen sollte oder eine bekannte Rockband, und die Schüler haben für ihn gestimmt, ich natürlich sowieso. Wir haben ihn umlagert, als er während der Show mit seinem langen Gitarrenkabel durch die Menge spazierte. »You play guitar?« hat er nach dem Konzert zu mir gesagt. »Yes, sir«, habe ich geantwortet. »Well, keep it up«, meinte er.Unbedingt! Ein paar Jahre später wurden wir mit der Robert Cray Band seine Backup-Band, wenn er irgendwo an der Westküste aufgetreten ist. Wir sind viel mit ihm gereist und und haben viel vom ihm gelernt. Er war eine Vaterfigur für uns.Er war ein großer Showman, wie viele Musiker aus Texas. Er hatte seinen Gitarrengurt immer nur über die rechte Schulter gehängt, so dass er auch hinterm Rücken spielen konnte, wie T-Bone Walker und Stevie Ray Vaughan, die auch aus Texas kamen. Er hat seine Gitarre auf besondere Weise gestimmt und nur mit den Fingern gespielt, ohne Plektrum. Aber er hatte eine Wahnsinnspower und hat immer sehr laut gespielt, wie alle Texaner.Es hat sich alles total verändert. Früher gab es diese Geschichten, dass Kids heimlich in Clubs geschlichen sind, um bestimmte Performer zu hören. Oder Du hast ihnen was vorgespielt und gehofft, dass sie dir Tipps geben. Heute schaust du dir Videos auf Youtube an.Das ist witzig, ich treffe tatsächlich viele junge Musiker, die sagen: Mein Vater hat mir deine Platten vorgespielt. Es hilft nichts, ich muss wohl akzeptieren, dass ich inzwischen selbst einer der alten Typen bin. Naja, könnte schlimmer sein. Ich muss wenigstens keine Gymnastikhosen tragen.Dass heute jeder auf seinem Handy Zugang zu allem hat, finde ich gut. Wir haben über OV Wright geredet – früher musste man die Plattenläden durchkämmen und darauf hoffen, eine Platte von ihm zu finden. Heute hört man sich seine Musik auf dem Handy an.Naja, dass man nicht mehr bezahlt wird, wenn jemand dein Album auf irgendeiner Seite zum Download anbietet. Das einzige, was noch geblieben ist, sind Konzerte. Für uns ist das aber okay, denn wir sind sowieso immer auf Tour gewesen. Unsere Musik muss man einfach live spielen.Es ging mir um den Sound. Dort ist alles noch genauso wie immer. Seit vierzig Jahren hat niemand die Orgel von Charles Hodges, bewegt und das Mikrofon vor dem Orgelverstärker steht immer an derselben Stelle. Die Drums, alles dort, hat einen ganz eigenen Sound. Willie Mitchells Sohn Boo hat mir erklärt, wie sein Vater dort den Raumklang eingestellt hat. Wenn man Aufnahmen aus der Frühzeit des Studios mit den bekannten Al-Green-Platten vergleicht, ist der Unterschied total auffällig. Darum geht's, wenn man im Royal Studio aufnimmt. Und um Musiker wie Charles Hodges, Leroy Hodges und Hubby Archer – die sind einfach fantastisch.Soweit ich weiß nur in Memphis und Umgebung. Hubby war mit Cindy Lauper auf Tour, aber das ist auch schon eine Weile her. Und Charles ist inzwischen eigentlich Pfarrer. Er predigt in einer Kirche.Es sind einfach zu viele. Syl Johnson, Ann Peebles – auch deren Alben finde ich toll, die von OV Wright und Al Green sowieso.Mein Eindruck war, dass er bei seinem Tod nicht die Anerkennung bekommen hat, die er verdient hätte. Er hat mit seiner Musik die Welt verändert, so neu und einzigartig war sie. Aber in den Medien wurde nur über die ganzen weniger schönen Sachen geredet, die ihm passiert sind. Er hatte es schwer, denn er hat das weiße Amerika verändert. Deshalb war man hinter ihm her.Vor allem Keith Richards. Den hat er behandelt, als wäre er ein missratener Sohn. Zu mir war er aber sehr nett. Wir waren eine Woche in St. Louis, haben geprobt und bei ihm zu Hause rumgehangen. Es war alles sehr familiär. Ich war der Neue auf der Szene und fand es großartig.