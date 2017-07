Anzeige

Wenn bei etwas, was zwei Personen nur gemeinsam tun können, gegensätzliche Haltungen aufeinanderprallen, gibt es mehrere Möglichkeiten, eine Lösung zu finden. Die erste ist der Kompromiss. Der scheidet aus, wenn es Ihrer Freundin partout um die klassische Ehe geht. Bei der gibt es nur Ja oder Nein.Die zweite Lösung ist, auf den Unterschied zwischen Tun und Unterlassen abzustellen. In vielen, wenn nicht den meisten Situationen ist es ein wesentlich geringerer Eingriff in die Psyche unddie Persönlichkeit, etwas, was man tun möchte, zu unterlassen, als etwas, was man ablehnt, zu tun. Dies spräche hier gegen die Ehe.Das Nächste wäre das Ausmaß der Überzeugung. Wenn Ihre Freundin um alles in der Welt heiraten möchte, Sie hingegen nur gewisse Vorbehalte verspüren, spräche manches für die Hochzeit. Umgekehrt läge es, wenn Ihre Freundin es irgendwie nett fände zu heiraten, Sie hingegen absoluter Gegner jeglicher Formalisierung einer Beziehung sind. Das leitet über zu der für mich hier entscheidenden Überlegung: Die Beweggründe Ihrer Freundin für die Ehe liegen innerhalb Ihrer Beziehung, Ihre hingegen außerhalb. Deshalb würde ich Ihren Gründen in diesem Fall weniger Gewicht beimessen.Das klingt sehr theoretisch, ist es aber nicht, wenn man sich das Ganze praktisch klarmacht. Sie können Ihre Freundin jederzeit heiraten und sich politisch für eine Abschaffung des Ehegattensplittings zugunsten von Kinderförderung engagieren. Was vermutlich ohnehin wesentlich wirksamer ist als Ihr stummer Protest in Form der Eheverweigerung. Ihrer Freundin hilft es jedoch überhaupt nichts, wenn sie mit ihrer Überzeugung »Ehe ist die Krönung der Liebe« einen Großteil aller Menschen überzeugt, solange sie den einen Menschen nicht erreicht, um den es ihr dabei geht. Und das sind Sie.