»Ein gutes Stieleis ist im Sommer so wichtig wie der Sonnenschein. Stellt man es selbst her, kann man entscheiden, wie viel Zucker man verwendet, und weiß überhaupt genau, was drin ist. Den Zucker kann man durch Agavendicksaft oder Honig ersetzen. Verschiedenste Kombinationen schmecken gut. Das Prinzip ist immer das Gleiche: frisches Obst plus eine Flüssigkeit oder Joghurt für eine cremigere Variante, dann je nach Altersklasse und Vorliebe mit und ohne Alkohol in den Mixer geben. Vergessen Sie nicht, die Masse nach dem Mixen durch ein feines Sieb zu passieren, damit keine Fasern oder Kerne in die Eismasse gelangen.«Zutaten für Mango-Eis:250 g Mango (tiefgekühlt),75 g Zucker,½ TL fein abgeriebene Schale und ½ TL Saft von 1 Limette,100 ml Wasser,3 Stängel Minze;Zutaten für Himbeer-Cassis-Eis:250 g Himbeeren (tiefgekühlt),75 g Zucker,75 g Joghurt,25 g Crème de Cassis (Likör, für Kinder weglassen);außerdem: 16 Eisförmchen mit Holzstäbchen für StieleisFür das Mango-Eis Zucker, Limettenschale und Limettensaft mit dem Wasser erwärmen. Über die Mangowürfel gießen, alles pürieren und dabei mit einem Stößel nachschieben. Das fertig gemixte Eis durch ein feines Sieb streichen. Für das Himbeer-Cassis-Eis alle Zutaten im Mixer mixen und dabei mit einem Stößel nachschieben, dann das fertig gemixte Eis durch ein feines Sieb streichen. Zum Fertigstellen die beiden Sorbets abwechselnd in die Eisförmchen füllen, die abgezupften Minzblättchen hinzufügen und die Holzstäbchen hineinstecken. Das Eis über Nacht tiefkühlen.Christian Jürgens kocht im Restaurant »Überfahrt« in Rottach-Egern am Tegernsee und schreibt neben Maria Luisa Scolastra, Elisabeth Grabmer und Tohru Nakamura für unser Kochquartett.