Anzeige

Ein Beitrag geteilt von Wolfgang Tillmans (@wolfgang_tillmans) am 11. Jul 2017 um 21:44 Uhr

'PETER LINDBERGH. FROM FASHION TO REALITY' KUNSTHALLE MÜNCHEN 13.4.-27.8.2017 #LindberghMUC #KunsthalleMUC #PharrellWilliams #aDifferentVisionOnFashionPhotography #FromFashionToReality Ein Beitrag geteilt von Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh) am 26. Jun 2017 um 11:15 Uhr

#memphisstyle #dinnertime #hotelbristol #KatjaRahlwes Ein Beitrag geteilt von Katja Rahlwes (@katjarahlwes) am 9. Jul 2017 um 15:37 Uhr

I saw the light #paris❤️ Ein Beitrag geteilt von Horst Diekgerdes (@horstdiekgerdes) am 23. Mai 2017 um 8:30 Uhr

Lost Love🖤 Ein Beitrag geteilt von Ellen von Unwerth (@ellenvonunwerth) am 9. Jul 2017 um 7:16 Uhr

My favourite place to sit and think . Iron Pyrites, Orbicular Jasper, Swarovski crystal, Selenite, Hemimorohite and Malachite. Ein Beitrag geteilt von Nick Knight (@nick_knight) am 9. Jul 2017 um 11:44 Uhr

Morning routine in Italy. Ein Beitrag geteilt von Pete Souza (@petesouza) am 13. Jul 2017 um 2:50 Uhr

So excited to have my first large-scale outdoor #endlesscolumn in london @friezeartfair. 📷 @joshrubin Ein Beitrag geteilt von Hank Willis Thomas (@hankwillisthomas) am 6. Jul 2017 um 7:10 Uhr

Anzeige

Ein altes Macbook mit aus heutiger Sicht verstörend vielen Anschlüssen.Manche sehen in diesem Bild tatsächlich nur ein Tech-Detail, fair enough. Andere rührt es, weil es den unbelebten Flachblechkasten fast wie einen schwer maladen Organismus erscheinen lässt, der an lebenserhaltende Systeme angeschlossen ist. Und wieder andere finden ihre ganz eigene, individuelle Bedeutung - wie der Kommentator, der »Nazi-USB« hinterließ.Pharrell Williams beim Besuch einer Lindbergh-Ausstellung.Hier ausnahmsweise mal ganz schnöd am Top-Ego - ansonsten in Lindberghs Feed ein Hort schwerstästhetischer Schwarzweißerei, aber beim Promibesuch in seiner Ausstellung ließ er sich dann doch zu einem Fanboy-Fanboyfoto hinreißen.Schnittchen und Pommes.Ein schönes Beispiel für Next-level-Essensknipserei. Die Sandwichs erheben sich wie die Pyramiden von Gizeh, die Pommestüte scheint gerade der Freiheitsstatue aus der Hand gerungen. Und glauben Sie bitte nicht, dass das Tabasco-Fläschchen zufällig so dasteht.Der Modefotograf höchstselbst.Ein würdevolles, tatsächlich künstlerisches Selfie hinzubekommen, das ist heute eine fast unmögliche Aufgabe, weil wir alle unsere guten Seiten und Vorteilswinkel längst totgeknipst haben. Diekgedes schafft es trotzdem, mit perfekter Farben-Geometrie im Hinter- und dezent angedeuteter Qualkünstlermiene im Vordergrund.Herzkonfetti in der Gosse. Die Fotografin schreibt dazu: »Lost Love«.Daran, dass man sich einen Schnappschuss mit Papierschnipseln drauf durchaus auf drei mal drei Metern Größe an die Loftwand hängen würde. Wenn man eine freie Loftwand und einen drei mal drei Meter-Rahmen hätte.Eine Mineral- und Kristallausstellung.Echte Bilderkünstler sehen mehr als wir. Gut möglich, dass sie auch andere Dinge wahrnehmen als der gewöhnliche Mensch, weswegen sich Modefotograf Sir Nick Knight gerne mit klumpenweise Katzengold und Marienglas umgibt, wenn er denken will. Man glaubt sofort, was ein Kommentierer schreibt: »The energy of this room must be so bomb.«Der Inbegriff des Banalbilds - eine Tasse mit Heißgetränk.An der sichtbar gemachten Trauer. Pete Souza war Barack Obamas Hausfotograf, der offizielle White-House-Bilddokumentar. Was kann nach einem solchen Job für einen Fotografen noch kommen? Genau.Eine bemerkenswerte Ball-Stapelleistung eines besonders engagierten Platzwarts.Ganz klar, an seinem geschulten Auge. Jeder andere wäre achtlos an dieser extrem leicht zu übersehenden Ballsäule vorbeigelaufen, ohne sie überhaupt zu bemerken. (Okay, dazu muss man fairnesshalber sagen, dass der Fotograf diese Skulptur auch selbst geschaffen hat.)Eine imposante FarbeimersammlungEigentlich ist Jonathan Mannion der liebste Fotograf der Hiphop-Giganten: Er porträtierte schon Biggie, Busta Rhymes und Lil Wayne und fotografierte Plattencover für Jay-Z. Und hat sich doch bei all diesem geballten Bling einen Blick für die Schönheit des Verratzten bewahrt.